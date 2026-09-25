Để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình trước hiểm nguy

ANTD.VN - Trong khuôn khổ Tháng An toàn giao thông năm 2026, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) phối hợp với Trường THCS Ba Đình và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn trường học cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Không để kiến thức an toàn chỉ nằm trên giấy

Tham dự chương trình có đại diện Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Ủy ban MTTQ phường Ba Đình cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh Trường THCS Ba Đình.

Tại chương trình, các nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh, tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của các em.

Trong đó, lực lượng Công an phổ biến những quy định về trật tự, an toàn giao thông; nhấn mạnh yêu cầu học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định.

Thông qua tuyên truyền, các em được nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội

Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi học sinh là một trong những nhóm đối tượng cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Chỉ một phút chủ quan, một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Thông qua tuyên truyền, các em được nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, từ việc chấp hành quy định, đi đúng phần đường, làn đường, đến việc chủ động phòng tránh những tình huống nguy hiểm.

Không chỉ dừng ở an toàn giao thông, chương trình còn tập trung tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Học sinh được định hướng nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rê, lôi kéo, những hành vi tưởng như vô hại nhưng có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Các em được học các kỹ năng PCCC tại chương trình

Đặc biệt, trong môi trường mà các em thường xuyên tiếp xúc với thông tin trên mạng xã hội, việc trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn khi gặp tình huống bất thường là yêu cầu cần thiết.

Một nội dung quan trọng khác được triển khai tại chương trình là trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Các em được tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ trong cuộc sống; những nguyên tắc cơ bản để phòng ngừa sự cố và cách xử lý khi phát hiện cháy. Trong tình huống xảy ra hỏa hoạn, việc giữ bình tĩnh, nhanh chóng báo động, gọi lực lượng chức năng và tìm đường thoát nạn an toàn có ý nghĩa quyết định.

Đại diện lực lượng Công an cũng lưu ý học sinh không tự ý xử lý những tình huống vượt quá khả năng, đồng thời cần ghi nhớ các kỹ năng thoát nạn để có thể bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác trong giới hạn an toàn.

Cùng trả lời các câu hỏi về kiến thức PCCC

Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) cho rằng, công tác bảo đảm an toàn cho học sinh phải bắt đầu từ việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ môi trường học đường.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Quang, học sinh là lứa tuổi năng động, ham khám phá nhưng cũng dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Vì vậy, bên cạnh việc cung cấp kiến thức pháp luật, lực lượng Công an mong muốn các em chủ động nhận diện nguy cơ, biết nói “không” với ma túy, tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời có kỹ năng cần thiết để ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố.

Các đại biểu ký cam kết

“Điều chúng tôi mong muốn nhất không phải là các em chỉ nhớ những quy định được tuyên truyền trong một buổi, mà những kiến thức đó phải trở thành ý thức và hành động thường xuyên. Từ việc không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chấp hành luật giao thông, đến biết cách thoát nạn khi có cháy, mỗi kỹ năng đều có thể giúp các em bảo vệ chính mình và những người xung quanh”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang chia sẻ.

Nhà trường - gia đình - Công an cùng vào cuộc

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn trường học.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Quang, để xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một lực lượng. Sự phối hợp giữa Công an, nhà trường và gia đình cần được duy trì thường xuyên, thực chất.

Chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh

“Muốn xây dựng một môi trường học đường thực sự an toàn thì không thể chỉ trông chờ vào một lực lượng. Công an, nhà trường và gia đình phải cùng đồng hành, cùng nhắc nhở, cùng phòng ngừa. Khi mỗi học sinh có ý thức tự bảo vệ mình, mỗi phụ huynh có trách nhiệm với con em và nhà trường chủ động trong công tác giáo dục, phòng ngừa thì nguy cơ vi phạm, tai nạn và sự cố sẽ được hạn chế từ sớm”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh.

Từ góc độ gia đình, cha mẹ học sinh được đề nghị phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục con em; chủ động nhắc nhở các em chấp hành pháp luật, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời quan tâm đến những biểu hiện bất thường để kịp thời định hướng, hỗ trợ.

Với nhà trường, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn cần được gắn với công tác tuyên truyền thường xuyên, thực hiện nghiêm nội quy, chủ động phát hiện và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở.

Lễ ký cam kết vì thế không chỉ mang ý nghĩa xác lập trách nhiệm giữa các bên, mà còn là lời nhắc nhở để những quy định được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Một học sinh biết tự bảo vệ mình, một phụ huynh chủ động đồng hành và một nhà trường luôn đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu sẽ tạo thành “lá chắn” vững chắc từ cơ sở. Đó cũng là cách để thông điệp của Tháng An toàn giao thông năm 2026 không chỉ dừng lại ở một buổi tuyên truyền, mà từng bước trở thành ý thức, kỹ năng và văn hóa ứng xử của thế hệ trẻ.