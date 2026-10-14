Kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn giao thông trong đêm

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm, Công an xã Chương Dương, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một người dân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Theo đó, đêm 12/10, rạng sáng 13/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Chương Dương phát hiện ông H.V.H. bị tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực giáp ranh giữa xã Chương Dương và xã Thượng Phúc.

Theo thông tin ban đầu, khi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, do trời tối, điều kiện chiếu sáng hạn chế, ông H. bị ngã xe xuống ven đường, chấn thương vùng mặt và bất tỉnh. Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám, ông H. được xác định bị đa chấn thương vùng mặt và đã được các bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc, điều trị. Hiện, nạn nhân đang trong quá trình hồi phục. Việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời của tổ công tác góp phần giúp người bị nạn được tiếp cận dịch vụ y tế sớm, đồng thời bảo đảm an toàn về người và tài sản trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 13/10/2026, đại diện gia đình ông H. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Chương Dương, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ người thân gặp nạn.

Hành động kịp thời của tổ công tác Công an xã Chương Dương tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phương châm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.