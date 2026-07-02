Phòng CSCĐ Hà Nội về quê Bác: Tiếp lửa truyền thống 80 năm An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Vừa qua, từ chuyến dâng hương dâng trọn lời hứa sắt son tại quê Bác, Phòng CSCĐ - CATP Hà Nội đã tiếp nối truyền thống 80 năm lực lượng An ninh Thủ đô bằng những hành động thực tế, thầm lặng bảo vệ sự bình yên ngày và đêm cho nhân dân Kinh kỳ.

Đoàn đại biểu Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

​Những ngày tháng 6, dưới cái nắng gắt của miền Trung, đoàn công tác gồm 33 cán bộ chủ chốt, chỉ huy các đội, tiểu đoàn cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội đã đứng nghiêm cẩn trước Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh) với lòng tự hào và thành kính...

Chuyến đi là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa trong chuỗi sự kiện của đơn vị hưởng ứng đợt cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) của Công an Thủ đô.

​Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian nhà bái đường cổ kính trở nên trang nghiêm khi đoàn công tác do Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Phòng CSCĐ làm trưởng đoàn, đã thành kính nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong làn hương trầm phảng phất, trước Anh linh của Người, mỗi cán bộ chỉ huy của lực lượng được mệnh danh là "quả đấm thép" bảo vệ bình yên cho Thủ đô đã thành kính dâng trọn lời hứa quyết tâm: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong, trọng danh dự theo đúng Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Lời nguyện hứa trước Anh linh của Người chính là sự tự soi, tự sửa của những người ngày đêm ở tuyến đầu phòng chống tội phạm đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất trong từng mặt công tác hằng ngày.

​Trở lại trận địa Thủ đô, lời hứa thiêng liêng ấy lập tức được chuyển hóa thành mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu cụ thể nhằm giữ vững và phát huy vai trò "quả đấm thép" của Công an TP Hà Nội.

Yêu cầu hiệp đồng không chỉ nằm trên bản kế hoạch bản thảo, mà được quán triệt, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực địa từng giờ.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, lực lượng CSCĐ luôn phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng An ninh nhân dân CATP để bảo vệ vững chắc trận địa an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ gác đêm bảo vệ bình yên tại các xã, phường của thành phố theo mô hình chính quyền hai cấp đòi hỏi các mũi tuần tra vũ trang phải càng thêm sắc bén, kỷ luật và tinh nhuệ, sẵn sàng ứng phó nhanh trước mọi tình huống phát sinh.

​Mạch ngầm truyền thống và tinh thần tiến công từ chuyến về nguồn của các thế hệ chỉ huy tiếp tục được "tiếp lửa" trực tiếp đến lực lượng tân binh đang học tập tại đơn vị.

Hướng về bảng tiêu chí của phong trào thi đua "Ba Nhất", các tân binh thực hiện nghi thức chào nghiêm chỉnh trước khi xuất quân ra thao trường. Đây là nội dung giáo dục chính trị cốt lõi, nhắc nhở mỗi chiến sĩ nghĩa vụ về tinh thần trách nhiệm và danh dự của lực lượng Công an Thủ đô.

Ở chặng cuối của đợt sinh hoạt chính trị này, công tác giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới được triển khai nghiêm túc ngay trên các thao trường nắng cháy, gắn chặt với phong tào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Những bài học về lòng trung thành, tính nghiêm minh của quân phong quân kỷ được chuyển hóa thành những giọt mồ hôi rơi trên bãi tập, những thế võ đanh thép. Đó chính là bệ phóng rèn giũa các tân binh thành những người lính đặc nhiệm kiên trung, sẵn sàng sát cánh cùng đàn anh trên mọi nẻo đường tuần tra, thầm lặng gác cho giấc ngủ của nhân dân Thủ đô...