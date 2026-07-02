Bài 6: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội góp phần mở rộng đối ngoại của Thủ đô

ANTD.VN - Sự chuyên nghiệp, bài bản của lực lượng An ninh Công an Hà Nội trong suốt những năm qua đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại của Thủ đô.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sự kiện trên địa bàn

Với vị trí, vai trò là Thủ đô của đất nước, Hà Nội thường xuyên đăng cai tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn và đặc biệt quan trọng của đất nước, nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, khu vực.

Trung bình mỗi năm, CATP triển khai bảo đảm ANTT hơn 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tại Thủ đô, nhiều sự kiện chính trị lớn, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đối tượng cảnh vệ, khách quốc tế.

Lãnh đạo và cán bộ lực lượng An ninh CATP báo công dâng Bác

Điển hình như các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng; bầu cử Quốc hội các khóa và Hội đồng nhân dân các cấp; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; chuyến thăm chính thức Việt Nam của nguyên thủ các nước, nhất là các nước lớn như Mỹ, Liên bang Nga, Trung Quốc; các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGames)...

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; vận dụng phương châm “an ninh chủ động” và “bốn tại chỗ”, với trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước nhân dân, CATP đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, không để xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Trong đó, CATP đã thể hiện rõ vai trò chủ trì khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình liên quan và xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ, từ các kế hoạch, phương án tổng thể đến từng phương án thành phần đều được xây dựng hết sức chi tiết, khoa học, tạo được thế trận liên hoàn, chặt chẽ.

Việc triển khai phương án, bố trí lực lượng bảo đảm ANTT sự kiện linh hoạt, nhịp nhàng, có sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phòng ngừa, xử lý “nhanh, gọn, dứt điểm, ngay tại cơ sở” các tình huống, vụ việc phát sinh, không để làm ảnh hưởng đến các sự kiện.

Lực lượng An ninh luôn tiên phong, đi đầu trong xây dựng phương án bảo vệ sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô

Ở mọi sự kiện, CATP luôn thể hiện được vị trí “nòng cốt”, “chủ công” trong công tác tham mưu, triển khai lực lượng, biện pháp “làm sạch địa bàn”, bảo đảm cho cácsự kiện được tổ chức trong bối cảnh Thủ đô tuyệt đối an ninh, an toàn; là “trung tâm dữ liệu”, “đầu mối” thông tin liên lạc và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

Điển hình như, các chuyến thăm chính thức Việt Nam của nguyên thủ các nước, nhất là các nước lớn như Mỹ, Liên bang Nga, Trung Quốc với yêu cầu về công tác bảo vệ, công tác cảnh vệ ở cấp độ cao nhất; đây vừa là dịp thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, vừa là cơ hội để khẳng định và quảng bá với thế giới về một Việt Nam, một Thủ đô Hà Nội hòa bình, ổn định, là môi trường đầu tư hấp dẫn.

Chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi số

Do đó, công tác bảo đảm ANTT phải được kỹ lưỡng ở từng khâu, từng mặt công tác, từng vị trí bảo vệ (trên các tuyến di chuyển, trên các điểm cao, tại khu vực diễn ra hoạt động của nguyên thủ các nước).

Bên cạnh việc triển khai bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động chính thức theo phương án, kế hoạch, CATP phải chủ động tổ chức các buổi diễn tập, nhất là diễn tập phương án dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mọi hành trình của nguyên thủ các nước, bảo đảm quá trinh di chuyển tuyệt đối thông suốt, an toàn.

Dấu ấn sự kiện "A80"

Đối với sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đại lễ A80 có số lượng khối diễu binh, diễu hành nhiều nhất; hàng nghìn phương tiện, vũ khí; thu hút hàng triệu lượt người dân tập trung theo dõi tại khu vực trung tâm chính trị Ba Đình và dọc hàng chục km đường phố, đường hành quân, di chuyển...

Bên cạnh mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện, CATP cũng đã đạt được mục tiêu “lấy nhân dân làm đối tượng thụ hưởng” theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội.

Lặng thầm người chiến sỹ bảo vệ sự kiện A80

Theo đó, CATP đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự được đánh giá là “công phu” chưa từng có. CATP đã huy động, bố trí hơn 10.000 CBCS và lực lượng khác bảo đảm an ninh trật tự trên thực địa theo 8 Tiểu khu với ranh giới, nhiệm vụ rõ ràng; vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt quá trình di chuyển của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời, quá trình chuyển quân, tập kết, hành quân, diễu binh đường phố của các khối, các phương tiện, khí tài; vừa tạo được không gian tối đa, an toàn, thuận tiện nhất cho nhân dân được theo dõi sự kiện - là thành công lớn nhất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm nói riêng và công tác tổ chức sự kiện nói chung.

Với những kết quả bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện đặc biệt quan trọng trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân của CATP được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội tặng các phần thưởng cao quý, các hình thức biểu dương, khen thưởng; đóng góp chung vào thành tích, chiến công của CATP - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định với bạn bè thế giới về một Thủ đô hòa bình - văn hiến - văn minh - hiện đại; CATP đã khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong bảo đảm ANTT các sự kiện và sự trưởng thành, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô.