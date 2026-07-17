BIDV trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên gia nhập PCAF

Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tham gia tổ chức này, BIDV đã tạo được một dấu mốc quan trọng trên hành trình nâng cao năng lực đo lường quản lý phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tài chính chuyển đổi và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Website PCAF công bố thông tin về BIDV.

Vai trò của việc đo lường “phát thải tài chính”

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gây ra những thiệt hại nặng nề và tác động sâu rộng tới nền kinh tế, giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành xu hướng tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành ngân hàng, phần lớn lượng phát thải không đến từ hoạt động vận hành trực tiếp mà phát sinh gián tiếp thông qua các hoạt động tài chính (phát thải tài chính). Theo báo cáo của World Resources Institute, phát thải tài chính chiếm gần 100% tổng phát thải của ngân hàng. Vì vậy, để xây dựng lộ trình giảm phát thải một cách thực chất và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển bền vững, việc đo lường được phát thải tài chính là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực còn nhiều thách thức do thiếu dữ liệu đầu vào và khả năng triển khai trên quy mô toàn danh mục tín dụng.

Trước yêu cầu đó, PCAF ra đời được xem là một sáng kiến có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính khí hậu toàn cầu. Thành lập năm 2015, PCAF hiện là liên minh của hơn 750 định chế tài chính trên toàn cầu cùng phát triển và áp dụng phương pháp thống nhất trong lượng hóa phát thải cho ngành tài chính. Đến nay, PCAF là tổ chức đầu tiên và duy nhất ban hành Tiêu chuẩn đo lường và công bố phát thải tài chính theo hướng hài hòa, minh bạch và có khả năng so sánh. Tiêu chuẩn của PCAF hiện được nhiều định chế tài chính trên thế giới sử dụng để lượng hóa mức độ phát thải, xác định phát thải cơ sở và hỗ trợ công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

Bước tiến mới của BIDV trong thúc đẩy phát triển bền vững

Việc ký cam kết tham gia PCAF mở ra cho BIDV cơ hội tiếp cận sâu hơn các phương pháp luận quốc tế cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ triển khai trong thực tiễn. Thông qua mạng lưới này, BIDV có thể sử dụng bộ hệ số phát thải được xây dựng và cập nhật định kỳ theo nhiều quốc gia và lĩnh vực kinh tế; qua đó hỗ trợ mở rộng khả năng tính phát thải trên quy mô danh mục. Đồng thời, PCAF cung cấp khuôn khổ chuẩn hóa để đánh giá chất lượng dữ liệu, góp phần nâng cao tính nhất quán, khả năng giải trình và độ tin cậy của kết quả đo lường. Bên cạnh đó, BIDV có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn thông qua nền tảng đào tạo trực tuyến PCAF Academy, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và mạng lưới kết nối các thành viên, đối tác của PCAF trong khu vực và trên toàn cầu.

BIDV đóng góp tích cực để thúc đẩy phát triển bền vững.

Trên cơ sở khai thác các phương pháp luận và nguồn lực từ PCAF, BIDV sẽ từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu và hệ thống đo lường phát thải tài chính, làm cơ sở xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp với đặc điểm danh mục và định hướng phát triển của ngân hàng. Đồng thời, BIDV tiếp tục tăng cường năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh, tài chính chuyển đổi, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

Việc gia nhập PCAF cũng khẳng định cam kết của BIDV trong việc tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng xã hội; đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) của Việt Nam.