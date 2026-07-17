Công ty Than Mạo Khê - TKV: Xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất

Trụ sở Công ty Than Mạo Khê - TKV

Mỏ Mạo Khê, nay là Công ty Than Mạo Khê - TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có lịch sử lâu đời, là nơi khai thác than đầu tiên của ngành than Việt Nam. Nơi đây, than được phát hiện và khai thác từ năm 1840 thời vua Minh Mạng, đến nay đã hơn 186 năm.

Là một trong những mỏ hầm lò có điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp, Than Mạo Khê luôn đối mặt với nhiều nguy cơ về bục nước, khí mỏ, áp lực địa tầng, bụi và vận tải hầm lò. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty xác định an toàn lao động không thể chỉ dừng ở việc ban hành quy trình mà phải trở thành văn hóa trong toàn doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Lập - Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại một buổi huấn luyện tự chủ an toàn

Nếu trước đây người lao động chủ yếu thực hiện theo quy định thì hiện nay Than Mạo Khê hướng tới xây dựng văn hóa tự chủ an toàn. Công ty duy trì thường xuyên các lớp huấn luyện định kỳ, đào tạo lại, diễn tập xử lý tình huống, cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên. Nội dung huấn luyện không chỉ tập trung vào quy trình kỹ thuật mà còn chú trọng kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và xử lý tình huống khẩn cấp. Đối với Công ty, một ca sản xuất hoàn thành chỉ thực sự thành công khi tất cả người lao động trở về nhà an toàn.

Thông qua các hội nghị đối thoại với mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các buổi tiếp xúc công nhân định kỳ và hòm thư góp ý, nhiều kiến nghị liên quan đến điều kiện làm việc, thiết bị bảo hộ, môi trường lao động được tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức đối thoại với 201 người lao động và giải đáp 16 kiến nghị, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó sự cố, từng bước mở rộng phạm vi của văn hóa an toàn từ nơi làm việc đến cuộc sống hằng ngày của người lao động.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Than Mạo Khê đóng góp ý kiến góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc

Đặc biệt, Công ty khuyến khích tiền lương 300.000 đồng/người đối với công nhân tham gia đầy đủ và đạt yêu cầu chương trình huấn luyện. Đây là chính sách thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đối với người lao động, đồng thời khuyến khích mỗi cán bộ công nhân viên chủ động học tập, nâng cao kỹ năng làm việc an toàn, góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ bản thân và đồng nghiệp, cùng xây dựng môi trường sản xuất An toàn - Kỷ luật - Hiệu quả.

Đây không đơn thuần là chính sách hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện quan điểm lấy người lao động làm trung tâm, coi đầu tư cho đào tạo và nâng cao nhận thức an toàn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.