Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

ANTD.VN - Hạn mức chi trả tối đa người gửi tiền tiết kiệm tại một ngân hàng sẽ tăng từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 05/2026/TT-NHNN quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên gần gấp 3 lần

Thông tư được ban hành để triển khai quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025. Luật cho phép Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng.

Lý giải về việc nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tăng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, gia tăng niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; từ đó duy trì và tăng trưởng tiền gửi của dân cư, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Việc tăng hạn mức lên 350 triệu đồng giúp cải thiện các tiêu chí để đánh giá hạn mức, giúp hạn mức có ý nghĩa thiết thực hơn và từng bước gần hơn với thông lệ quốc tế.

Với hạn mức này, tỉ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ là 93,68%, đối với các Quỹ tín dụng nhân dân là 80,15%. Con số này dù thấp hơn mức trung bình toàn cầu nhưng phù hợp với Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam.

Tỉ lệ hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi/GDP bình quân đầu người là 2,8 lần, từng bước tiệm cận xu hướng toàn cầu là 3,3 lần. Mức tăng lên 350 triệu đồng cũng không quá đột biến so với hạn mức hiện hành.

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm bắt buộc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Khi một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả hoặc bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền trong phạm vi hạn mức được quy định. Khoản tiền được bảo hiểm bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Tính từ năm 2000 đến nay, hạn mức chi trả tối đa của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được điều chỉnh 4 lần, tăng từ 30 triệu đồng lên 350 triệu đồng. Quy mô bảo hiểm tiền gửi cũng đã tăng từ khoảng 66.400 tỷ đồng năm 2000 lên 10,2 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối năm ngoái.