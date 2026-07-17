Giá vàng giảm sâu, chuyên gia dự báo đợt điều chỉnh còn kéo dài

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 17/7, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, thương hiệu này đã ghi nhận mức giảm lên tới 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Tương tự, các thương hiệu vàng nhẫn 999.9 của các doanh nghiệp cũng có mức giảm dao động từ 1,4 – 1,6 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu phổ biến đang giao dịch mua vào – bán ra ở mức giá sau: Nhẫn SJC 999.9 142,1 – 145,6trieuej đồng/lượng; nhẫn Bả Tín Minh Châu, 142,0 – 146,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,0 – 145,6 triệu đồng/lượng…

Giá vàng giảm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông căng thẳng trở lại

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 16/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm tới hơn 84 USD mỗi ounce, xuống mức 3.975,2 USD/ounce khi chốt phiên.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý này chỉ phục hồi nhẹ và đang giao dịch quanh vùng 3.984 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại xung quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu đi lên. Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ vào giữa tháng 6, Vùng Vịnh trải qua khoảng 3 tuần tương đối yên ổn. Tuy nhiên, căng thẳng bùng phát trở lại khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập tuyến hàng hải mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman, nhằm khuyến khích tàu thương mại tránh tuyến phía bắc đi qua vùng biển Iran.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ "áp đặt ý chí" lên chính phủ Oman bằng cách tìm cách đưa tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải mà Iran coi là "trái phép".

Sau đó, nhiều tàu thương mại qua eo biển Hormuz bị tấn công, kéo theo các đợt tập kích đáp trả giữa Washington và Tehran. Căng thẳng càng bùng nổ khi ngày 16/7, Mỹ đã có cuộc tập kích nhắm tới sân bay, ga đường sắt và hai cây cầu ở miền nam Iran, khiến ít nhất 2 người chết.

Dự báo về giá vàng, Ngân hàng Bank of America (BofA) của Mỹ cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại của vàng có thể còn tiếp diễn.

Nhà phân tích kỹ thuật tại BofA cho rằng, sự điều chỉnh của vàng từ đầu năm đến nay đã thiết lập lại thị trường sau một đợt tăng giá quá mức trước đó, nhưng bằng chứng về một mức đáy bền vững vẫn còn đáng ngờ. Đợt điều chỉnh hiện tại chỉ kéo dài 24 tuần so với đợt tăng giá trước đó kéo dài 121 tuần. Và mặc dù vàng đã thoái lui 38,2% so với mức đỉnh (ở mức 4.149 USD/ounce), nhưng đợt điều chỉnh vẫn ngắn hơn nhiều so với xu hướng tăng trước đó.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, chuyên gia BofA dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt tháng 8 và tháng 9 và cuối cùng có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 3.600 USD/ounce. Tuy nhiên, chuyên gia ngân hàng này cho rằng mức giá thấp hơn sẽ mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

Báo cáo triển vọng kỹ thuật mới nhất của BofA được đưa ra 1 tuần sau khi ngân hàng này chính thức hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 14%, còn 4.360 USD/ounce. Mặc dù hạ dự báo, BofA vẫn nhận thấy khả năng giá vàng đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2027.