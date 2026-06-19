Giá vàng giảm mạnh 4,5 triệu đồng mỗi lượng

ANTD.VN - Một tiếng rưỡi sau khi thị trường mở cửa giao dịch phiên 19/6, giá vàng trong nước đã giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Sau phiên giao dịch không có biến động đáng kể hôm qua, sáng nay giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh. Tính đến 10h30 sáng, sau nhiều lần điều chỉnh, vàng SJC đã giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết mua vào - bán ra tại 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999.9 các thương hiệu cũng ghi nhận mức giảm tương tự và cũng đang giao dịch quanh vùng giá này.

Trên thế giới, giá vàng vẫn tiếp diễn đà giảm. Phiên giao dịch 18/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã giảm thêm 47,5 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.208,4 USD/ounce

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý tiếp đà đi xuống, lần nữa xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.200 USD. Tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam vàng giao ngay đang được giao dịch quanh vùng 4.166 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực khi đồng USD tăng và rủi ro địa chính trị giảm

Lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt đang đè nặng lên thị trường kim loại quý. Cuộc họp đầu tiên dưới thời chủ tịch Kevin Warsh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75%, tuy nhiên tuyên bố và các dự báo vẫn duy trì rủi ro tăng lãi suất.

Tuyên bố của Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% và một phần phản ánh những cú sốc về nguồn cung trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng. Các dự báo được cập nhật cho thấy lãi suất quỹ liên bang trung bình năm 2026 là 3,8%, ngụ ý rằng Ủy ban không vội vàng quay trở lại việc cắt giảm lãi suất.

Phản ứng của thị trường sau cuộc họp của Fed vẫn chủ yếu xoay quanh lãi suất và đồng đô la. Việc bán tháo vàng ngay sau cuộc họp phản ánh một lộ trình chính sách thắt chặt hơn so với dự đoán của các nhà giao dịch. Sự tăng giá của đồng đô la Mỹ thắt chặt các điều kiện tài chính và gây áp lực lên các tài sản không mang lãi suất như vàng.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị chính cho vàng, dầu mỏ, lãi suất và các tài sản rủi ro, nhưng thỏa thuận mới nhất giữa Mỹ và Iran đang được định giá như là việc giảm bớt rủi ro.

Thỏa thuận tạm thời được ký kết hôm thứ Tư bao gồm việc nối lại ngay lập tức hoạt động giao thông thương mại qua eo biển và thời gian miễn phí phí ​​cầu đường trong 60 ngày, trong khi Mỹ dự kiến ​​sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân ngay lập tức và chấm dứt hoàn toàn trong vòng 30 ngày. Điều này làm lu mờ vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức giữa 70 đô la, trong khi giá dầu Brent ở dưới 80 đô la một thùng. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn.​