Loạt nhóm cổ đông lớn xuất hiện tại PC1

ANTD.VN - PC1 vừa trải qua cú sốc pháp lý và quản trị lớn nhất trong lịch sử hoạt động nhưng đồng thời lại trở thành điểm đến của dòng tiền từ nhiều tổ chức đầu tư lớn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đang bước vào một giai đoạn đặc biệt, khi những biến động liên quan đến quản trị doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao đặt ra nhiều dấu hỏi về triển vọng ngắn hạn.

Thông thường, đây là thời điểm nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn với cổ phiếu doanh nghiệp. Thế nhưng, diễn biến tại PC1 lại cho thấy điều ngược lại khi hàng loạt tổ chức đầu tư liên tiếp gia tăng hiện diện trong cơ cấu cổ đông.

Mới nhất, nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1 lên trên 10%. Theo công bố thông tin, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (công ty con của CII) đã mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 16/7, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,91% lên 5,17% vốn điều lệ.

Nhiều nhóm cổ đông lớn đang gom cổ phiếu của Tập đoàn PC1.

Cùng với đó, CII hiện đang trực tiếp nắm giữ hơn 22,1 triệu cổ phiếu, tương đương 5,38% vốn của PC1. Sau giao dịch mới nhất, tổng lượng cổ phiếu do nhóm CII sở hữu đã tăng lên gần 43,4 triệu đơn vị, tương ứng 10,55% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, quá trình gia tăng tỷ lệ sở hữu diễn ra trong thời gian khá ngắn. Chỉ từ đầu tháng 6 đến nay, CII và công ty con đã mua thêm hơn 22 triệu cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ từ 4,83% lên mức hiện tại. Tốc độ giải ngân cho thấy đây không đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính mang tính thử nghiệm, mà là một quyết định được cân nhắc với tầm nhìn dài hạn.

Không chỉ có CII, PC1 cũng vừa ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital). Theo công bố trên HoSE ngày 14/7, tổ chức này đã mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1, nâng lượng nắm giữ từ 4,11% lên 7,54% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 9/7. VietinBank Capital hiện là công ty quản lý quỹ do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) sở hữu 100% vốn.

Trước đó, quỹ DCDS thuộc Dragon Capital cũng quay trở lại giải ngân vào PC1 khi mua mới gần 3 triệu cổ phiếu trong tháng 5, dù đã từng thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp này.

Sự xuất hiện liên tiếp của các tổ chức đầu tư lớn đang làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu tại PC1.

Tính đến giữa tháng 7, bên cạnh cổ đông sáng lập Trịnh Văn Tuấn với tỷ lệ sở hữu 21,38% theo số liệu cuối năm 2025, doanh nghiệp đã xuất hiện thêm hai nhóm cổ đông có ảnh hưởng đáng kể là CII với 10,55% vốn và VietinBank Capital với 7,54% vốn. Ba nhóm cổ đông này hiện nắm giữ gần 39% vốn điều lệ của PC1.

Diễn biến trên cho thấy nhóm nhà đầu tư này có thể đang nhìn nhận PC1 từ một góc độ khác. Bên cạnh những rủi ro hiện hữu, doanh nghiệp vẫn sở hữu nền tảng kinh doanh đáng chú ý. Năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu 13.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.356 tỷ đồng, đều là những con số cao nhất kể từ khi thành lập. Danh mục hợp đồng đã ký, giá trị công việc chưa thực hiện, sản lượng phát điện và quỹ đất đều duy trì ở mức cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong các năm tới.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà đang được thúc đẩy để đưa vào vận hành trong năm 2026. Mảng tổng thầu công trình điện cũng được hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng năng lượng ngày càng lớn. Với những nhà đầu tư có khẩu vị hạ tầng như CII, giá trị của PC1 có thể được đánh giá trên cơ sở dòng tiền tích lũy trong nhiều năm, thay vì những biến động phát sinh trong ngắn hạn.

Bên cạnh câu chuyện tài sản và triển vọng kinh doanh, một yếu tố khác cũng có thể thu hút dòng vốn tổ chức là quá trình tái thiết bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Các cổ đông mới sẽ có cơ hội gia tăng tiếng nói trong quá trình định hình bộ máy quản trị và hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ.