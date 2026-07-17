Vantive Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng HR ASIA Awards 2026

Cuối năm 2025, một khảo sát cho thấy 76,9% người lao động Việt Nam sẵn sàng đánh đổi một phần thu nhập để có môi trường làm việc lành mạnh hơn. Bên cạnh đó, sự ổn định, cảm giác an toàn và môi trường tích cực là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng và quyết định gắn bó với doanh nghiệp.

Báo cáo cũng ghi nhận hơn 80% người đi làm đã ứng dụng AI trong công việc, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ bị thay thế và áp lực thích ứng với công nghệ mới, đồng thời mong muốn doanh nghiệp hỗ trợ nâng cao kỹ năng về AI và chuyển đổi số.

Điều này phản ánh một thực tế ngày càng rõ nét: để thu hút và giữ chân nhân tài, doanh nghiệp cần tạo nên một môi trường làm việc nơi nhân viên được phát triển, được tạo ra giá trị và nhìn thấy cơ hội gắn bó lâu dài cùng công ty. Đó cũng là cách tiếp cận Vantive nhất quán theo đuổi trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức.

Tại Vantive, hành trình hướng tới thành công được dẫn dắt bởi một niềm tin đơn giản: hiệu quả kinh doanh luôn khởi nguồn từ con người. Trên tinh thần đó, doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc trao quyền và khuyến khích nhân viên chủ động ra quyết định, tích cực hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban để cùng nhau đóng góp vào thành công chung.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho văn hóa làm việc khởi nguồn từ con người, nơi tinh thần trao quyền và hợp tác được nuôi dưỡng

Nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, Vantive chú trọng đầu tư phát triển năng lực lãnh đạo, hiệu quả đội ngũ và khả năng vận hành tổ chức. Thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo và hợp tác đào tạo với mạng lưới đối tác quốc tế, nhân viên được trang bị năng lực kinh doanh, tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thích ứng với sự thay đổi không ngừng của ngành y tế.

Song song đó, Vantive không ngừng vun đắp Văn hóa Gắn kết và Thuộc về, xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên cảm thấy được quan tâm về thể chất lẫn tinh thần, có cơ hội phát huy tiếng nói và luôn được lắng nghe. Những phản hồi từ nhân viên không chỉ được ghi nhận qua khảo sát nội bộ mà còn trở thành cơ sở để công ty triển khai các cải tiến thiết thực trong môi trường làm việc.

Chẳng hạn, khi nhân viên mong muốn có thêm sự linh hoạt để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mô hình làm việc kết hợp giữa văn phòng và từ xa. Trước những thay đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, Vantive liên tục đầu tư vào việc phát triển kỹ năng và năng lực mới, giúp đội ngũ luôn sẵn sàng thích ứng, đổi mới và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, người bệnh.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với chủ đề “People First Always” (tạm dịch: Luôn đặt con người làm trọng tâm) của HR Asia Awards 2026, nhấn mạnh rằng: trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách làm việc, công nghệ có thể là công cụ, nhưng con người vẫn là trung tâm và là động lực của sự phát triển bền vững.

Chia sẻ về chiến lược phát triển nhân lực, bà Trần Thùy Dương, Tổng Giám đốc Vantive Việt Nam Healthcare, cho biết: “Chúng tôi không ngừng tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát triển, hợp tác, đổi mới và phát huy tối đa năng lực. Khi được trao quyền và cùng hướng đến mục tiêu chung, đội ngũ chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho người bệnh, khách hàng và cộng đồng. Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho văn hóa và tinh thần cam kết mà tập thể Vantive đã cùng nhau vun đắp".

Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả tích cực. Khảo sát trải nghiệm nhân viên của Vantive ghi nhận 96% điểm gắn kết nhân viên và hiệu quả quản lý, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh doanh nhiều năm.

Kết quả này phản ánh mối liên hệ giữa trải nghiệm của nhân viên và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đúng như niềm tin của Vantive: “Khi con người phát triển, hiệu quả sẽ theo sau”.