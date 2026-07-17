Công an Lai Châu - AMACCAO: Khác màu áo, chung tấm lòng xây trường biên giới

ANTD.VN - Giữa mưa rừng Tây Bắc khắc nghiệt, "Chiến dịch 100 ngày đêm" xây trường vùng biên Lai Châu đang bứt tốc về đích. Bằng tinh thần "khác màu áo, chung tấm lòng", Công an tỉnh và nhà thầu AMACCAO - VINADIC cùng các lực lượng cơ sở đã kề vai xuyên đêm dựng "cột mốc trí thức", giữ vững "cột mốc lòng dân" nơi phên giậu Tổ quốc.

Công nhân AMACCAO - VINADIC bám trụ trên công trường ở biên giới

Nỗi đau đáu vùng biên và sứ mệnh chiến lược quốc gia

Tháng 6 và tháng 7 năm 2026, khi những cơn mưa rừng Tây Bắc liên tiếp trút xuống Lai Châu, trên các ngọn đồi vùng lõi biên giới, tiếng máy xúc, máy ủi của nhà thầu VINADIC - Tập đoàn AMACCAO vẫn vang lên không ngơi nghỉ. Trong vai trò chủ đầu tư, Công an tỉnh Lai Châu đang cùng nhà thầu triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trả lời phỏng vấn

Trên đại công trường ấy, màu áo xanh vũ trang của cán bộ, chiến sĩ Công an và màu áo bảo hộ của những người thợ xây hòa vào nhau giữa bùn đất, mưa rừng và áp lực tiến độ. Họ cùng thực hiện một sứ mệnh đặc biệt: dựng nên những “cột mốc trí thức” để góp phần giữ vững “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và nhà thầu AMACCAO - VINADIC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây trường

Đằng sau cuộc chạy đua thần tốc ấy là hiện thực khắc nghiệt của vùng biên Lai Châu. Tại Pa Tần, địa phương có diện tích hơn 316 km², hơn 22 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, 21/26 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dân cư sống rải rác trên địa hình đồi núi dốc, chia cắt mạnh; hành trình đến lớp của học sinh vùng cao vì thế luôn là nỗi day dứt của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lù Văn Quân - Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần chia sẻ về những khó khăn khi triển khai dự án tại địa bàn

Theo ông Lù Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần, mùa khô, đường đất đá bụi mù, lởm chởm; mùa mưa, nhiều đoạn sạt lở, bùn lầy, trơn trượt, có em phải đi bộ hàng giờ, có em được bố mẹ cõng qua những cung đường nguy hiểm để tới lớp. “Nhìn cảnh các cháu nhỏ tí tuổi đầu đã phải đi bộ ròng rã mấy tiếng đồng hồ, quần áo lấm lem bùn đất để đến lớp, những người đứng đầu địa phương như chúng tôi không khỏi xót xa”, ông Quân chia sẻ.

Chính từ những nỗi đau đáu ấy, chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của Bộ Chính trị không chỉ là một quyết sách về giáo dục, mà còn mang ý nghĩa chiến lược quốc gia. Tại Lai Châu, Công an tỉnh được giao làm Chủ đầu tư 10 dự án. Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược: "Với chúng tôi, việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí chính là nền tảng gốc rễ, là 'chìa khóa' để xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự. Việc lực lượng Công an Lai Châu triển khai thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, chính là đang góp phần cắm 'cột mốc lòng dân' vững chắc trên những mảnh đất biên cương".

Loạt dự án xây trường ở biên giới tỉnh Lai Châu gặp khó vì chi phí nhân công cao, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt

Đại tá Phạm Hải Đăng cũng khẳng định, ý nghĩa chiến lược của các dự án này còn nằm ở chỗ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Chính các em học sinh ở đây sau này sẽ trở thành đội ngũ cán bộ cơ sở vừa có tri thức, hiểu biết pháp luật, vừa am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào mình. Đây chính là lực lượng tại chỗ vững mạnh nhất để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại vùng lõi biên giới.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, ngày 17/6, Công an tỉnh Lai Châu phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” với những mốc tiến độ khẩn trương. Toàn bộ quá trình triển khai áp dụng phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các điểm trường khang trang sẽ là những cột mốc tri thức gieo mầm tương lai cho trẻ em vùng biên

Theo kế hoạch, chiến dịch nêu trên huy động khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, chia làm 4 tổ công tác hỗ trợ tại 4 dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS khởi công năm 2025 tại các xã: Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San.

Các nhiệm vụ hỗ trợ gồm: Vận chuyển vật liệu xây dựng vào các vị trí thi công hẹp, máy móc khó hoặc không tiếp cận được; hỗ trợ bốc dỡ, tập kết và lắp đặt ban đầu đối với các trang thiết bị trường học, đồ dùng dạy học trong giai đoạn hoàn thiện dự án; phối hợp dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng học, các khối nhà ngay sau khi các hạng mục hoàn thành xây dựng để chuẩn bị bàn giao…

AMACCAO - VINADIC vượt mưa rừng, sạt trượt và áp lực tiến độ

Để biến mục tiêu “thần tốc” thành hiện thực, chủ đầu tư và nhà thầu AMACCAO - VINADIC phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ thực địa. Nút thắt đầu tiên là mặt bằng.

Tại Pa Tần, khu đất quy hoạch rộng 7,5 ha liên quan trực tiếp đến 40 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Lù Văn Quân cùng Thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp vận động từng hộ dân với thông điệp: nhường đất hôm nay để con cháu ngày mai có trường lớp khang trang, không còn phải lội suối, vượt đường bùn đến lớp. Nhờ sự đồng thuận ấy, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng chỉ trong 1 tuần.

Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ tăng cường đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học biên giới

Tại Dào San, khó khăn lại đến từ địa chất. Dự án Trường PTDTNT liên cấp Tiểu học và THCS Dào San xuất hiện tình trạng sạt trượt, nứt taluy, uy hiếp các hạng mục thi công. Theo ông Trần Ngọc Khẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Dào San, địa phương phải mở rộng thu hồi thêm 3,1 ha để xử lý hố sụt, sạt trượt. Xã đã phối hợp cùng già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp vận động, giải thích để bà con hiểu và đồng thuận. Đến nay, 100% hộ dân liên quan đã bàn giao mặt bằng.

Chiều 30/6, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường tại Dào San, Khổng Lào và Sin Suối Hồ. Dù gặp sự cố địa chất, dự án Dào San vẫn đạt khoảng 95% khối lượng san nền, tổng khối lượng toàn công trình đạt khoảng 50%, với 11 hạng mục chính đang thi công. Các dự án khởi công năm 2026 cũng đang bứt tốc: Khổng Lào san nền đạt 98%; Sin Suối Hồ đạt 93,4% và đang tập trung thi công phần móng, nhà nội trú.

Có mặt bằng sạch, công trường lại bước vào cuộc đua khác: mưa rừng, thiếu vật liệu, thiếu nhân công kỹ thuật cao. Tại Hua Bum, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Hiền cho biết công trình gồm 9 khối nhà, hiện đã đổ móng, dựng khung cơ bản, hoàn thành 3 tầng và chuẩn bị lợp mái tôn. Tuy nhiên, nhiều ngày mưa lớn liên tục khiến thi công vô cùng vất vả. Do thiếu vật liệu tại chỗ, AMACCAO phải vận chuyển đá từ Phong Thổ vào, cách công trường 70-80 km, huy động hàng chục chuyến xe tải mỗi ngày.

Không chỉ ở Lai Châu, tình trạng khan hiếm nhân lực xây dựng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, khi các nhà thầu, chủ đầu tư đều phải tỏa về từng bản làng, khu dân cư để tìm kiếm lao động. Tại các công trường vùng biên Lai Châu, bài toán nhân lực càng trở nên nan giải hơn do lao động tại chỗ phần lớn chưa có tay nghề cao. Trong khi đó, nhiều hạng mục thi công đòi hỏi kỹ thuật như lắp dựng cốp pha, gia công cốt thép, đổ bê tông, trát, lát, ốp… không thể đào tạo trong thời gian ngắn. Điều này tạo thêm sức ép lớn cho nhà thầu, nhất là khi tiến độ đã được đặt ra theo những mốc thời gian rất gấp. Thực trạng trên cũng buộc nhà thầu phải đưa thợ lành nghề từ dưới xuôi lên dù phải chấp nhận mức chi phí cao hơn gấp hai lần.

Đặc biệt quá trình thi công còn chịu tác động nặng nề từ điều kiện tự nhiên đặc thù của Lai Châu. Đây là địa bàn miền núi biên giới có khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài 6-7 tháng trong năm, nhiều thời điểm mưa liên tục. Cùng với địa hình chia cắt mạnh, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở luôn ở mức cao, khiến việc tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu và đảm bảo an toàn công trường gặp rất nhiều thách thức.

Điểm trường Pa Tần đã sẵn sàng đón các em học sinh vào năm học mới

Để “sống chung” với 29 ngày mưa ròng rã trong tháng 6, AMACCAO - VINADIC không chọn cách chờ trời tạnh. Ban chỉ huy công trường liên tục điều chỉnh phương án thi công, dựng rạp bạt lớn che chắn các khu vực thi công dưới mặt đất; căng bạt, phủ nilon tại các hạng mục trên tầng cao để duy trì công việc trát, sơn, hoàn thiện bên trong.

Cùng với đó, nhà thầu lắp đặt hệ thống cẩu tháp tại nhiều công trường để rút ngắn thời gian vận chuyển vật tư lên cao, huy động đồng bộ máy móc, thiết bị và đội ngũ kỹ sư lành nghề.

Ông Trần Ngọc Khẩn đánh giá cao tốc độ thi công của AMACCAO tại Dào San: chỉ sau hơn 20 ngày bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã hoàn thành sàn tầng một, lắp 2 hệ thống cẩu tháp, tổ chức thi công ngày đêm, làm 3 ca để bám sát tiến độ.

Bài toán nhân lực cũng được xử lý bằng cách điều chuyển công nhân linh hoạt giữa các dự án. Lực lượng từ những công trường đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành, như Pa Tần, được bổ sung sang Hua Bum và các điểm trường đang vào giai đoạn cao điểm. Nhờ đó, guồng máy thi công được duy trì liên tục, không bị đứt quãng.

Trong cuộc đua 100 ngày nơi vùng biên, tốc độ là yêu cầu bắt buộc, nhưng chất lượng vẫn là nguyên tắc không thể đánh đổi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an tỉnh Lai Châu, các bước kiểm soát kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng công trình vẫn được nhà thầu AMACCAO - VINADIC tuân thủ nghiêm ngặt, để mỗi ngôi trường không chỉ về đích đúng hẹn, mà còn thực sự trở thành công trình bền vững cho tương lai vùng biên.

Khác màu áo, chung một tấm lòng

Kết quả của tiến độ thi công hôm nay không chỉ là nỗ lực đơn độc của nhà thầu, mà là sức mạnh cộng hưởng từ sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người thợ xây. Thông điệp "Khác màu áo, chung một tấm lòng" đã trở thành hiện thực sinh động, chạm đến trái tim của người dân nơi biên cương.

Trên nền công trường bùn lầy lội, hình ảnh kỹ sư AMACCAO - VINADIC khoác áo bảo hộ sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đã trở thành biểu tượng của chiến dịch. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh xúc động chia sẻ sự ấn tượng sâu sắc khi chứng kiến Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ra quân chiến dịch 100 ngày đêm: "Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng như Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh và công an xã Pa Tần đã trực tiếp xuống công trường, không quản ngại khó khăn, cùng tham gia vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng".

Lực lượng Công an không chỉ quản lý dự án bằng kỷ luật nghiêm minh mà còn lăn xả tháo gỡ từng nút thắt. Bí thư xã Pa Tần Lù Văn Quân bày tỏ: "Cách làm việc của các Công an tỉnh rất khoa học, minh bạch, khắt khe... kịp thời tham mưu các phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải như: giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, các mỏ vật liệu... hỗ trợ nhà thầu triển khai các công việc khó mà máy móc thiết bị không tiếp cận được".

Sự sẻ chia "khác màu áo, chung tấm lòng" hiện diện trong từng bữa cơm ăn vội giữa công trường, trong những cái chụm đầu dưới mưa để kiểm tra cao độ mặt bằng, thống nhất phương án xử lý điểm nghẽn.

Về phía địa phương, các xã cũng căng mình để lo liệu hậu cần. Xã Pa Tần dốc sức chuẩn bị mặt bằng lán trại, nơi ở cho hàng trăm công nhân, chủ động tìm kiếm mỏ cát, đá, bãi đổ thải. Nhờ sự bọc lót toàn diện từ chính quyền và Công an, nhà thầu AMACCAO được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn để tăng tốc độ thi công.

Đến đầu tháng 7/2026, nhờ tinh thần "vượt nắng thắng mưa", dự án tại Pa Tần đã cán đích trên 85% khối lượng, bước vào giai đoạn lắp đặt nội thất; các điểm trường Hua Bum, Bum Nưa cũng vượt mốc 70%.

Đứng trước ngôi trường Pa Tần đang dần hiện diện hiên ngang giữa đại ngàn vĩ đại, Bí thư Lù Văn Quân tự hào: "Thành công của ngôi trường này chính là minh chứng sống động cho tinh thần phối hợp hiệp đồng, quân dân một ý chí. Nếu không có sự lăn xả của Công an tỉnh Lai Châu, sự chia lửa của người dân và bản lĩnh kiên cường của nhà thầu AMACCAO - VINADIC, chúng tôi không thể có được kỳ tích khang trang như ngày hôm nay".

Chia sẻ về những ngày bám trụ tại hiện trường, ông Trần Ngọc Hùng - Chỉ huy trưởng các dự án các điểm trường Lai Châu - Đại diện nhà thầu VINADIC - AMACCAO nói: "Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ của lực lượng Công an, chính quyền và bà con địa phương. Trong những ngày chạy tiến độ căng thẳng nhất, thời tiết mưa bùn lầy lội, thấy các chiến sĩ và người dân cùng xắn tay vào phụ giúp, anh em công nhân khí thế hẳn lên. Sự sát cánh này không chỉ giúp nhà thầu giải quyết khó khăn thực tế về sức người, mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn. Từ ban chỉ huy đến từng anh em công nhân đều cảm thấy ấm lòng, tự giác động viên nhau làm việc hết công suất, đẩy nhanh tiến độ để các cháu sớm có trường mới".

Công trình trăm tỷ hiên ngang giữa đại ngàn không chỉ rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền ngược và miền xuôi, mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Nó là một "Cột mốc trí thức" gieo mầm tương lai cho mảnh đất gian khó. Khi các em nhỏ được học tập đầy đủ, được chăm lo vẹn toàn, lòng dân sẽ thêm yên, bà con sẽ vững dạ định cư bám bản, bám biên. Và chính những giọt mồ hôi của công nhân AMACCAO - VINADIC cùng chiến sĩ mang màu áo vũ trang đã cùng nhau đúc nên những "cột mốc lòng dân" vững chãi nơi phên dậu của Tổ quốc.