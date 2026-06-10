Khởi tố 12 bị can sản xuất thiết bị điện tử giúp tài xế taxi gian lận doanh thu

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi "Sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, quá trình nắm tình hình trên địa bàn, ngày 20-4-2026, Công an phường Phúc Lợi phát hiện đối tượng Hoàng Liên Sơn (SN 1986, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đang giao dịch mua bán thiết bị điện tử tại khu vực phường và tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Liên Sơn từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên có hiểu biết về công nghệ thông tin và viễn thông. Trong thời gian làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện một số xe taxi điện Xanh SM được lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại phục vụ quản lý và giám sát hành trình.

Tang vật vụ án

Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định nghiên cứu, chế tạo thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống này để giúp tài xế thu tiền trực tiếp từ khách nhưng không ghi nhận trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Để thực hiện ý đồ, Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử chuyên dụng. Mỗi thiết bị chỉ có chi phí sản xuất khoảng 75.000 đồng nhưng được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng còn thu gom các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng rồi bán lại từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi bộ để kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8-2025 đến tháng 4-2026, Hoàng Liên Sơn đã tiêu thụ khoảng 600 thiết bị các loại, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 30 thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại, 2 thiết bị có dây, 20 pin, 10 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng 7 xe ô tô taxi có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Hoàng Liên Sơn

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, thiết bị và linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép như máy hàn thiếc, máy kiểm tra hồng ngoại, hàng trăm bộ linh kiện, bán thành phẩm điện tử cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Liên Sơn đã bán các thiết bị này cho nhiều lái xe taxi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán và sử dụng các thiết bị phục vụ mục đích trái pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ án có phương thức hoạt động mới khi các đối tượng lợi dụng kiến thức công nghệ để chế tạo thiết bị can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp, tiếp tay cho hành vi gian lận doanh thu, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, kinh doanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.