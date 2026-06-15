Công an Hà Nội phát hiện nhóm khai thác cát trái phép quy mô lớn

ANTD.VN - Ngày 15/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên địa bàn sông Hồng; tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Cơ quan Công an xác định đối tượng Đàm Văn Tuấn (SN 1968), trú tại thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, cầm đầu cùng 7 đối tượng khác trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh và xã Trung Giã, TP Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, khoảng 0h30 ngày 29/5/2026, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuấn cùng các đối tượng liên quan đang khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang sử dụng phao nổi được gắn thiết bị sên hút, đầu nổ, hệ thống vòi và đường ống để hút cát từ lòng sông lên hai bể chứa trên bờ. Tuấn là người trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng thực hiện các công đoạn khai thác, vận hành máy móc và tập kết cát.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, hoạt động khai thác cát trái phép của nhóm đối tượng thường diễn ra từ khoảng 19h ngày hôm trước đến 4h30 phút sáng hôm sau. Sau khi bơm đầy hai bể chứa, các đối tượng tạm dừng khai thác từ 2 đến 3 ngày để tiêu thụ cát cho các phương tiện vận tải đến mua, sau đó tiếp tục khai thác theo hình thức gối đầu giữa hai bể chứa.

Tuấn trực tiếp điều khiển máy xúc để bốc cát bán cho khách hàng, đồng thời sử dụng 2 tài khoản ngân hàng cá nhân và người thân để thực hiện các giao dịch nhận tiền bán cát.

Đàm Văn Tuấn tại cơ quan Công an

Theo tài liệu, từ đầu tháng 4/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 30.000m³ cát, thu lợi khoảng 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tuấn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Khu vực tập kết cát là phần đất công với diện tích khoảng 23.000m², nhưng đã bị Tuấn tự ý lấn chiếm và sử dụng trái phép từ năm 2014 đến nay.

Kết quả đo đạc, kiểm đếm tại hiện trường xác định khối lượng cát khai thác trái phép còn tồn chứa là 2.219,4m³, trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép với số lượng đặc biệt lớn, có tổ chức, có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Căn cứ quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.