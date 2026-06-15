Bí ẩn bên trong nhà xưởng của Công ty lĩnh vực CNC

ANTD.VN - Lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng.

Những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng

​Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản trên Facebook, Youtube, TikTok như "Chuyên Quy Factoe", "Phattai68", "Thichbemdao"... thường xuyên đăng tải nội dung mua bán, quảng cáo, hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí.

Cơ quan công an ghi lời khai đối tượng Nguyễn Chí Thanh

Tiến hành xác minh xác minh, CBCS Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 1995) trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang là một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại quy C1, C2, C3 và quy Factor – linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCP.

Linh kiện súng thu được tại nhà đối tượng Nguyễn Chí Thanh

​Cuộc đối đầu với những đối tượng tinh vi, manh động

​Các đối tượng tham gia đường dây hết sức manh động. Chúng đã hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau và có khả năng sử dụng súng tự chế chống trả nếu bị phát hiện.

Súng thành phẩm và các linh kiện cấu thành súng thu giữ trong chuyên án

​​Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 22-5-2026, Ban chuyên án quyết định phá án.

45 CBCS được huy động, chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TP.HCM, An Giang và Vĩnh Long.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, trú tỉnh An Giang; Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985, cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long; Võ Thành Tài (SN 1994, trú xã Bàu Lâm, TP.HCM); Trần Văn Tý (SN 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP.HCM); Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang). Đồng thời, Ban chuyên án cũng triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng có liên quan.

Võ Thành Tài (áo trắng) SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh, giám đốc công ty cơ khí CNC MASTER TECH

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng. Điểm đột phá lớn nhất của chuyên án chính là việc phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH cơ khí CNC MASTER TECH.

​Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất súng và đạn. Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn; khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm, nặng khoảng 70kg; 100kg chì nguyên liệu; hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng; 45 van điều tiết; 1 máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Bước đầu xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài.

Ngày 30/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã triệt xóa đường dây "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" được ghi nhận và đánh giá cao, bắt các đối tượng tại Ninh Bình, Lào Cai, TP.HCM, Đồng Nai.