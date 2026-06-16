Mua nhầm gói học trực tuyến “rởm”, người tiêu dùng nên làm gì để đòi quyền lợi?

ANTD.VN - Người tiêu dùng phản ánh mua gói học tiếng Anh trị giá 18 triệu đồng, được quảng cáo rất hấp dẫn nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Người tiêu dùng có thể khởi kiện nền tảng cung cấp gói học trực tuyến vì không như cam kết

Phản ánh đến Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, chị Chi (Hà Nội) cho biết, chị Chi có đăng ký một khóa học tiếng Anh trực tuyến trên nền tảng học tập X, với chi phí 18 triệu đồng cho gói học 6 tháng.

Nền tảng X cam kết lộ trình học cá nhân hóa; Giáo viên nước ngoài giảng dạy 100%; Được hoàn tiền nếu không đạt trình độ đầu ra như cam kết.

Sau khi thanh toán và tham gia học, chị Chi thấy phần lớn các buổi học là video ghi sẵn, không phải lớp học dạy trực tiếp như quảng cáo; Không có giáo viên nước ngoài giảng dạy như cam kết.

Khi chị Chi phản ánh và yêu cầu hoàn tiền, đơn vị cung cấp dịch vụ từ chối với lý do “đã kích hoạt tài khoản học tập, không có chính sách hoàn tiền đối với khóa học chưa kết thúc”.

Chị Chi muốn được tư vấn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo đại diện Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng trước khi giao kết.

Trong trường hợp nêu trên, nếu đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo có giáo viên nước ngoài giảng dạy trực tiếp nhưng thực tế chủ yếu là video ghi sẵn, đồng thời không thông báo rõ ràng về điều kiện hoàn tiền trước khi người tiêu dùng đăng ký, thì việc cung cấp thông tin như vậy có thể được xem là không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

Do đó, trường hợp nội dung quảng cáo không đúng với dịch vụ thực tế cung cấp hoặc chính sách hoàn tiền không được công khai minh bạch trước khi giao kết, thì tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể bị xem là vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định, khóa học tiếng Anh do nền tảng cung cấp có thời gian 06 tháng nên được coi là cung cấp dịch vụ liên tục. Do đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm hoàn trả lại phần học phí đối với phần còn lại của khóa học chưa được cung cấp cho người học.

Theo Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa; Được cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đúng với nội dung đã giao kết;

Được yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa không đúng với quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Trong trường hợp nêu trên, đơn vị cung cấp dịch vụ đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng do không cung cấp đầy đủ thông tin về khóa học, không cung cấp dịch vụ đúng với nội dung quảng cáo, nội dung đã giao kết.

Về cách xử lý, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng thương lượng trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ; Phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền là Sở Công Thương tại địa phương nơi công dân cư trú hoặc nơi doanh nghiệp đang hoạt động; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng không thống nhất được kết quả giải quyết, người tiêu dùng có thể lựa chọn yêu cầu hòa giải; Yêu cầu trọng tài (nếu có thỏa thuận); Hoặc khởi kiện tại Tòa án.