Cựu viện trưởng nhận hối lộ 47 tỷ đồng được đề nghị giảm án vì gia đình khắc phục hậu quả

ANTD.VN - Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM) khẳng định không nhận 47 tỷ đồng hối lộ, song đã được gia đình nộp lại toàn bộ số tiền.

Ngày 15-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án “Đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Dược LanQ và 13 cơ sở y tế trên toàn quốc, do có kháng cáo của 15 bị cáo.

Trong số các bị cáo kháng cáo có bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM) và bị xác định nhận hối lộ nhiều nhất. Mỗi lần đều bảo trợ lý đi lấy và dùng "ám hiệu" để xác nhận. Bị cáo Lộc bị cấp sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lộc kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ án sơ thẩm.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM - Huỳnh Nguyễn Lộc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này giữ nguyên quan điểm, nói "không có nhu cầu" nhận tiền. Còn việc cấp dưới đi nhận tiền mang đi đâu, làm gì thì cựu Viện trưởng không chỉ đạo hay can thiệp. Bị cáo Lộc khẳng định, cấp dưới có toàn quyền quyết định công việc mà không cần phải thông qua ông, dù bị cáo là viện trưởng.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM trình bày dài, dẫn chứng lan man khiến nhiều lần Hội đồng xét xử (HĐXX) phải yêu cầu dừng. Nhưng về cơ bản không có tình tiết mới.

Theo Viện kiểm sát (VKS), có đầy đủ bằng chứng xác định tội nhận hối lộ đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc. Dù tại tòa, bị cáo Lộc không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà Tòa án cấp cơ sở xác định.

Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo Lộc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Cơ quan công tố do đó đề nghị cấp phúc thẩm giảm cho cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM Huỳnh Nguyễn Lộc từ 2-3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, xuống còn 11-12 năm.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài bị cáo Lộc đã được gia đình nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính, VKS ghi nhận nhiều bị cáo khác có kháng cáo cũng đã tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả phần dân sự theo trách nhiệm mà sơ thẩm xác định.

Trong số đó có bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Y dược LanQ). Bị cáo Quyền đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng và cũng được VKS đề nghị giảm từ 2-3 năm tù. Bị cáo Quyền bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án cao nhất là 19 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Đồng phạm của bị cáo Quyền là bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Sơn Lâm). Bị cáo Cánh là người bị tuyên án cao thứ 2 với mức án 15 năm tù cùng vì 2 tội danh trên. Bị cáo Cách cũng đã khắc phục hết hậu quả và được VKS đề nghị giảm từ 2-4 năm tù.

Liên quan, các bị cáo còn lại cũng được VKS xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới và hậu quả vụ án cơ bản đã khắc phục hết nên đề đề nghị giảm từ 3 - 9 tháng tù hoặc được đề nghị chuyển sang phạt tù cho hưởng án treo.

Trước đó, cản án sơ thẩm xác định, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Quá trình Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch doanh nghiệp này) đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, tài liệu tố tụng xác định, Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế. Theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong việc cung cấp thuốc.

Sau khi bị cáo Cách bị khởi tố, Huỳnh Nguyễn Lộc đã chuyển 7 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu bị cáo Cách) để trả lại một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận từ Công ty Dược Sơn Lâm. Cơ quan tố tụng cho rằng, đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên cần được xem xét, xử lý trong cùng vụ án.

Tại giai đoạn sơ thẩm, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TP. HCM.

Bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào cơ sở y tế cổ truyền này.