Cựu Chủ tịch doanh nghiệp và cấp dưới gây thất thoát vốn Nhà nước rồi tự tố giác nhau

ANTD.VN - Mua bán cổ phần lòng vòng và vay mượn nhau tiền bạc xoay quanh việc thoái vốn Nhà nước, cựu Chủ tịch Công ty ô tô số 2 sau đó làm đơn tố giác cấp dưới khiến hành vi trục lợi trước đó phát lộ…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Thái (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải ô tô số 2) và Nguyễn Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty ô tô số 2 Lạng Sơn) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một số cá nhân nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Tại phiên tòa, diễn biến vụ án cho thấy, Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (gọi tắt là Công ty Vinamotor) và Công ty CP Vận tải ô tô số 2 (Công ty ô tô số 2) đều là các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Ngày 23-4-2007, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chuyển phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Vận tải số 2 về Công ty Vinamotor. Theo đó, Công ty Vinamotor sở hữu hơn 1,8 triệu cổ phần, tương ứng với 73,54% cổ phần tại Công ty ô tô số 2.

Năm 2015, thực hiện chủ trương thoái vốn của Chính phủ và Bộ GTVT, Công ty Vinamotor được thực hiện thoái vốn tại 3 đơn vị có vốn góp, trong đó có Công ty ô tô số 2 với hơn 1,8 triệu cổ phần.

Quá trình thực hiện việc thoái vốn, Nguyễn Thanh Thái với tư cách là Chủ tịch HĐQT, tổ trưởng tổ đại diện vốn Nhà nước đã trực tiếp phát hành các báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của Công ty ô tô số 2.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh với tư cách là Giám đốc Công ty ô tô số 2 Lạng Sơn (Công ty con của Công ty ô tô số 2), Tổng giám đốc Công ty vận tải ô tố số 2, đồng thời là thành viên tổ đại diện vốn Nhà nước, là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô số 2 đã trực tiếp ký báo cáo tài chính năm 2014.

Các bị cáo biết rõ giá trị tổng tài sản của Công ty vận tải ô tô số 2 tại thời điểm ngày 31-12-2014 là hơn 105 tỷ đồng. Nhưng với vai trò là những người được giao quản lý vốn tại Công ty CP Vận tải ô tô số 2, bị cáo Thái và bị cáo Tuấn Anh không có các biện pháp tham mưu, báo cáo cho Công ty Vinamotor mà vẫn ký ban hành Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần thông qua đấu giá.

Bản công bố thông tin xác nhận, tổng cộng tài sản của Công ty ô tố số 2 chỉ là hơn 78 tỷ đồng, tương ứng với giá khởi điểm chào bán là 30.000 đồng/1 cổ phần, thấp hơn giá trị tổng tài sản được xác định tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Quá trình đấu giá cổ phần, Công ty Hoa Việt trúng đấu giá và mua được hơn 1,8 triệu cổ phần của Công ty ô tô số 2 với tổng giá trị là 58 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi mua được cổ phần, Công ty Hoa Việt đã chuyển nhượng cho một cá nhân với thỏa thuận. Cá nhần này thanh toán bằng tiền mặt cho Công ty Hoa Việt 26 tỷ đồng và trả nợ thay số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thực chất, Công ty Hoa Việt có 2 thành viên góp vốn gồm bà Nguyễn Thị Hải Ninh (mẹ đẻ bị cáo Tuấn Anh, sở hữu 99,4% vốn góp) và một cá nhân khác.

Quá trình đặt cọc đấu giá cổ phần, bị cáo Tuấn Anh đã vay bị cáo Nguyễn Thành Thái số tiền 35 tỷ đồng thông qua Công ty Vinh Hải (do anh rể bị cáo Thái làm Giám đốc). Bị cáo Tuấn Anh ký Bản cam kết thừa nhận việc vay tiền và cam kết trả hơn 9,3 tỷ đồng lợi nhuận.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh không thể trả tiền cho bị cáo Nguyễn Thanh Thái. Do đó, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải ô tô số 2 làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Sai phạm về thoái vốn Nhà nước của các bị cáo vì thế mà bị phát lộ.