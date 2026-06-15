Xóa đường dây cho vay lãi nặng hơn 600%/năm qua iCloud điện thoại

ANTD.VN - Ngày 15-6-2026, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud điện thoại.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Phạm Duy Anh (SN 1996); Phạm Duy Khánh (SN 2002) Nguyễn Đức Vũ (SN 1999) đều trú tại Hà Nội. Cơ quan công đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và các thiết bị liên quan.

Quá trình điều tra xác định, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook về hình thức vay tiền mà không cần gặp, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Các đối tượng trong vụ án

Khi có khách muốn vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay phải có điện thoại iPhone đời cao, phải cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước. Điện thoại iPhone càng “xịn” thì số tiền vay càng lớn, trong đó các đối tượng quy định số tiền khách được vay sẽ thấp hơn 50% giá trị của điện thoại iPhone.

Đồng thời, các đối tượng yêu cầu người vay tiền phải đăng xuất tài khoản iCloud trên điện thoại để đăng nhập tài khoản iCloud mà các đối tượng cung cấp; đồng thời bật tính năng tìm iPhone, đồng bộ danh bạ để các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian vay. Nếu khách vay chậm đóng tiền hoặc không đóng tiền lãi đúng kỳ hạn, các đối tượng sẽ cảnh báo rồi khóa điện thoại của khách vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến nay, các đối tượng đã cho trên 1.500 khách trong toàn quốc vay số tiền 45 tỷ đồng với lãi suất từ 286% đến 608%/năm, cao hơn rất nhiều lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.