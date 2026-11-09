Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh tiểu học

Các em học sinh được thực hành sử dụng bình PCCC

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã giới thiệu những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ; các nguy cơ mất an toàn từ thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gia đình và trường học. Bằng phương pháp truyền đạt trực quan, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ cháy, các dấu hiệu khi xảy ra hỏa hoạn và những việc cần thực hiện để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn, thực hành các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an phường, các em được thực hành cách di chuyển an toàn trong môi trường có khói, xác định và tìm lối thoát hiểm, xử lý tình huống khi bị mắc kẹt, đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, giữ bình tĩnh và phản ứng phù hợp trước những tình huống khẩn cấp.

Giao lưu đặt câu hỏi cho các em học sinh về kiến thức phòng cháy chữa cháy

Thông qua hình thức tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực tế, các em học sinh không chỉ được củng cố kiến thức về phòng cháy, chữa cháy mà còn nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, biết cách nhận diện và tránh xa các nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt, học tập hằng ngày.

Hoạt động là dịp để Công an phường Thượng Cát tăng cường phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp về phòng cháy, chữa cháy đến mỗi gia đình và cộng đồng.