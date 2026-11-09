Nắng Sông Hồng – Nơi nhan sắc Việt thăng hoa cùng bản sắc văn hóa dân tộc

ANTD.VN - Từng là địa điểm tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Làng Văn hóa Ẩm thực Nắng Sông Hồng tiếp tục đồng hành cùng Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026. Không chỉ gắn bó với các sự kiện nhan sắc, nơi đây còn ghi dấu qua những chương trình văn hóa, truyền hình và hoạt động nghệ thuật. Từ không gian làng quê Bắc Bộ, ẩm thực truyền thống đến những trải nghiệm dành cho thế hệ trẻ, Nắng Sông Hồng đang từng bước hiện thực hóa mong muốn trở thành điểm đến vun trồng, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Điều hành Làng Văn hóa Ẩm thực Nắng Sông Hồng, về hành trình ấy.

Dấu ấn từ các sự kiện văn hóa và những cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp Việt

- Phóng viên: Năm 2014, Nắng Sông Hồng từng là địa điểm tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, đơn vị tiếp tục đồng hành với Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026. Bà nhìn nhận thế nào về sự tiếp nối này?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Chúng tôi rất tự hào khi Nắng Sông Hồng từng được lựa chọn là địa điểm tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Đó là một dấu mốc đáng nhớ, bởi chúng tôi không chỉ góp phần tạo nên không gian cho một sự kiện có sức lan tỏa, mà còn có cơ hội giới thiệu những nét đẹp trong cảnh quan và văn hóa Việt Nam.

Hơn mười năm sau, việc tiếp tục đồng hành với Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Mỗi cuộc thi có thông điệp riêng, nhưng đều gặp nhau ở mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đặc biệt, với một cuộc thi đặt yếu tố văn hóa ở vị trí trung tâm, chúng tôi càng thấy rõ sự đồng điệu. Theo tôi, vẻ đẹp đáng trân trọng không chỉ ở hình thức mà còn ở tri thức, tâm hồn, sự hiểu biết và tình yêu đối với bản sắc dân tộc.

Tại Nắng Sông Hồng, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuât được tái hiện đầy sắc màu

- Phóng viên: Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, Nắng Sông Hồng còn có những dấu ấn nào trong hoạt động văn hóa, truyền hình và nghệ thuật?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Trong quá trình hoạt động, Nắng Sông Hồng đã có cơ hội đón tiếp nhiều chương trình và sự kiện đáng nhớ. Nơi đây từng là địa điểm tổ chức sự kiện khai trương Truyền hình VOV, là nơi ghi hình chương trình “Ăn Tết Việt” và được lựa chọn làm bối cảnh quay các bộ phim truyền hình.

Mỗi chương trình có cách thể hiện khác nhau, nhưng đều cho thấy sức hấp dẫn của những không gian mang dấu ấn Việt Nam. Từ cổng làng, mái nhà truyền thống, sân vườn đến những cảnh sinh hoạt đời thường, tất cả có thể trở thành chất liệu sinh động để kể câu chuyện về con người, nếp sống và văn hóa Việt.

Với chúng tôi, niềm vui không chỉ là được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hay ghi hình, mà còn ở việc hình ảnh văn hóa Việt được giới thiệu đến đông đảo khán giả thông qua những chương trình có sức lan tỏa.

Một không gian để văn hóa Việt được cảm nhận và trải nghiệm

- Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc Nắng Sông Hồng xây dựng không gian văn hóa đặc trưng thay vì chỉ phát triển các dịch vụ ẩm thực, du lịch và tổ chức sự kiện?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Ngay từ đầu, chúng tôi đã mong muốn Nắng Sông Hồng không đơn thuần là nơi ăn uống, vui chơi hay tổ chức sự kiện, mà còn là một điểm đến nơi những giá trị văn hóa Việt Nam được gìn giữ, vun trồng và tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay.

Văn hóa, theo tôi, không phải điều gì xa vời. Văn hóa hiện diện từ một dáng cổng làng cổ, mái nhà lợp lá, ngôi nhà tranh vách đất, nếp nhà Hà Nội xưa đến thủy đình múa rối nước có quy mô lớn, kiến trúc đặc sắc hay hình ảnh thuyền rồng trên mặt nước. Đó không chỉ là những công trình tạo cảnh quan mà còn là những hình ảnh gợi nhớ cội nguồn, kể câu chuyện về đời sống và tâm hồn người Việt.

Chúng tôi cũng coi ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa. Bên cạnh những món ăn mang hương vị Hà Nội, Nắng Sông Hồng mong muốn giới thiệu các món ngon đặc trưng của nhiều vùng miền, để du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn hiểu thêm câu chuyện, phong tục và nét riêng của từng địa phương.

Nắng Sông Hồng là địa điểm tổ chức các cuộc thi về sắc đẹp và văn hóa Việt Nam

Không gian ấy còn được tiếp nối bằng các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca vùng miền, những hoạt động gắn với lễ hội truyền thống và việc tái hiện nếp sinh hoạt của ông cha ngày xưa: sân nhà, giếng làng, chum nước, cối xay lúa, cối giã gạo, chõng tre, những nghề thủ công và sinh hoạt làng quê. Chúng tôi đang từng bước kết nối những yếu tố đó thành các trải nghiệm gần gũi, có thể tham gia và cảm nhận.

Một phần quan trọng trong định hướng ấy là tái hiện đời sống nhà nông của làng quê Việt. Qua những thửa ruộng lúa, luống rau, vườn cây và khu trải nghiệm bắt cá, du khách, đặc biệt là các em học sinh, có thể tìm hiểu những công việc gắn bó với cuộc sống của người nông dân. Chúng tôi mong muốn các hoạt động như cấy lúa, trồng cây, chăm sóc rau và bắt cá trở thành những trải nghiệm gần gũi, giúp các em hiểu hơn về lao động và thiên nhiên.

Chúng tôi không muốn văn hóa chỉ hiện diện như một phông nền để chụp ảnh. Điều quan trọng hơn là du khách được bước vào không gian ấy, nghe, xem, thưởng thức, tự tay trải nghiệm và từ đó hiểu, yêu hơn những giá trị truyền thống.

- Phóng viên: Theo bà, việc tổ chức những cuộc thi nhan sắc trong một không gian như vậy có thể tạo ra giá trị cộng hưởng như thế nào?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Tôi cho rằng một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan đẹp mà còn bởi câu chuyện văn hóa phía sau cảnh quan ấy. Khi một cuộc thi có thông điệp tôn vinh bản sắc dân tộc được tổ chức trong không gian phù hợp, các hoạt động sẽ có thêm chiều sâu và cảm xúc.

Chúng tôi mong các thí sinh, khách mời và khán giả khi đến với Nắng Sông Hồng không chỉ tham dự một cuộc thi, mà còn được cảm nhận nét đẹp Việt Nam qua kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và các hoạt động trải nghiệm. Khi đó, mỗi người tham dự cũng có thể góp phần lan tỏa câu chuyện văn hóa Việt bằng cảm nhận của chính mình.

Không gian Chợ quê mang đậm nét văn hóa Bắc Bộ tại Nắng Sông Hồng

Đồng hành bằng trách nhiệm và những giá trị thực chất

- Phóng viên: Đâu là lý do quan trọng khiến Nắng Sông Hồng quyết định tài trợ địa điểm cho Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Điều khiến chúng tôi quan tâm trước hết là ý nghĩa và thông điệp của cuộc thi. Chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với trí tuệ, nhân cách, sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Định hướng ấy có nhiều điểm tương đồng với mong muốn phát triển Nắng Sông Hồng thành một không gian văn hóa sống động. Vì vậy, việc đồng hành và tài trợ địa điểm không chỉ là hỗ trợ cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự ủng hộ đối với những hoạt động có giá trị văn hóa, xã hội và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tại Nắng Sông Hồng

- Phóng viên: Ngoài việc tài trợ địa điểm, Nắng Sông Hồng mong muốn đóng góp thêm điều gì để các thí sinh có cơ hội tìm hiểu và quảng bá văn hóa Việt?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Chúng tôi mong muốn sự đồng hành của mình mang tính thực chất. Trong khả năng và điều kiện của đơn vị, Nắng Sông Hồng sẵn sàng phối hợp với Ban tổ chức về không gian, cơ sở vật chất, hậu cần và các hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa.

Nếu chương trình phù hợp, các thí sinh có thể tìm hiểu những nét đẹp của kiến trúc truyền thống, thưởng thức món ăn Việt, trải nghiệm trò chơi dân gian, nghệ thuật múa rối nước hoặc tham gia những hoạt động gần gũi với đời sống làng quê. Những trải nghiệm ấy có thể giúp các thí sinh có thêm hiểu biết, cảm xúc và chất liệu chân thực khi kể câu chuyện về Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng các người đẹp không chỉ là đại diện cho nhan sắc, mà còn có thể trở thành những người truyền cảm hứng, góp phần giới thiệu văn hóa và vẻ đẹp con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Vun trồng tình yêu văn hóa Việt từ thế hệ trẻ

- Phóng viên: Đặc biệt với các trường học tại Hà Nội, Nắng Sông Hồng có định hướng gì trong việc tổ chức giáo dục văn hóa dân gian và các chương trình trải nghiệm ngoại khóa cho học sinh?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Chúng tôi mong muốn Nắng Sông Hồng trở thành một địa điểm trải nghiệm giáo dục văn hóa Việt gần gũi, thuận tiện cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội. Các em học sinh không chỉ đến tham quan, vui chơi mà được tham gia những hoạt động bổ trợ cho việc học tại trường, giúp những kiến thức trong sách trở nên cụ thể, dễ hiểu và đáng nhớ hơn.

Với chương trình “Hành trình em yêu văn hóa Việt”, chúng tôi hướng tới các hoạt động phù hợp từng độ tuổi: tìm hiểu cổng làng, nhà tranh vách đất, nếp nhà Hà Nội xưa; xem và khám phá nghệ thuật múa rối nước; tham gia kéo co, nhảy sạp, đi cầu kiều và các trò chơi dân gian; tìm hiểu dân ca, phong tục, nghề thủ công; thực hành giã gạo, xay lúa, cấy lúa, trồng rau, bắt cá và làm một số món ăn Việt. Qua đó, các em có cơ hội tìm hiểu đời sống của ông bà, cha mẹ và những giá trị truyền thống bằng trải nghiệm trực tiếp.

Các chủ đề như “Em yêu Tết Việt”, “Em yêu Trung thu Việt”, “Em làm nghệ nhân” hay “Một ngày làm người nông dân” có thể được kết nối với nội dung giáo dục của nhà trường và tổ chức theo từng mùa, từng lứa tuổi. Chúng tôi mong muốn phối hợp với các trường tại Hà Nội để mỗi chuyến ngoại khóa không chỉ là một ngày vui, mà còn giúp các em thêm yêu văn hóa dân gian, biết trân trọng lao động và hình thành những kỹ năng sống tích cực.

Nắng Sông Hồng - nơi lưu giữ nét đẹp của văn hóa Việt Nam

- Phóng viên: Trong các hoạt động trải nghiệm nhà nông, học sinh sẽ được trực tiếp cấy lúa, trồng rau, chăm sóc cây và bắt cá như thế nào?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Chúng tôi muốn các em được trực tiếp chạm tay vào đất, hiểu giá trị của cây lúa và những công việc nuôi sống con người. Tùy mùa vụ và độ tuổi, học sinh có thể thử cấy lúa trên ruộng trải nghiệm, tìm hiểu quá trình gieo trồng và chăm sóc cây lúa; tự tay gieo hạt, trồng cây, trồng rau, tưới nước, nhổ cỏ, chăm luống rau hoặc tìm hiểu cách thu hoạch sản vật. Các em còn có thể trải nghiệm bắt cá bằng những dụng cụ đơn giản tại khu vực được tổ chức phù hợp, để cảm nhận thêm một nét sinh hoạt quen thuộc của làng quê Việt Nam. Hoạt động giã gạo, xay lúa cũng giúp các em hình dung hành trình từ hạt thóc đến bát cơm hằng ngày.

Với học sinh nhỏ tuổi, chương trình sẽ ưu tiên những thao tác đơn giản, dễ thực hiện; với học sinh lớn hơn, có thể lồng ghép kiến thức về mùa vụ, môi trường, nguồn gốc thực phẩm, tinh thần hợp tác và ý thức bảo vệ thiên nhiên. Riêng hoạt động bắt cá được tổ chức tại khu vực phù hợp, có người hướng dẫn và giám sát, bảo đảm điều kiện an toàn theo từng lứa tuổi. Chúng tôi mong các em vừa học vừa khám phá trong tâm thế hào hứng.

Điều chúng tôi mong nhất là sau một buổi ngoại khóa, các em không chỉ nhớ một trò chơi hay một bức ảnh đẹp, mà còn biết quý hạt gạo, yêu cây xanh, trân trọng công sức của người nông dân và cảm nhận được mối liên hệ giữa văn hóa làng quê với cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách Nắng Sông Hồng muốn góp phần vun trồng tình yêu văn hóa Việt từ những trải nghiệm rất đời thường.

Nắng Sông Hồng là nơi lan tỏa văn hóa và nét đẹp của phụ nữ Việt Nam

- Phóng viên: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bà nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Tôi cho rằng bảo tồn và phát huy văn hóa không phải trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay các tổ chức chuyên môn, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đóng góp bằng những việc làm cụ thể: tạo dựng không gian văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống, duy trì hoạt động nghệ thuật, tổ chức trải nghiệm giáo dục, kết nối nghệ nhân và đồng hành cùng những sự kiện có giá trị cộng đồng. Những việc làm ấy cần được thực hiện bền bỉ, không chỉ theo từng dịp hay từng phong trào.

Theo tôi, muốn những giá trị truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hiện đại, chúng ta phải tìm cách đưa chúng đến gần hơn với giới trẻ một cách hấp dẫn, tự nhiên và có chiều sâu. Bảo tồn không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên; điều quan trọng là gìn giữ phần hồn của văn hóa, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ hôm nay tiếp nhận và phát triển.

- Phóng viên: Theo bà, một người đẹp đăng quang tại cuộc thi mang thông điệp văn hóa cần có những phẩm chất gì để thực sự trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh Việt Nam?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Theo tôi, một đại sứ văn hóa trước hết phải có tình yêu và sự hiểu biết về đất nước, con người, lịch sử và truyền thống dân tộc. Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, người phụ nữ cần có trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Một người đẹp mang sứ mệnh quảng bá văn hóa cũng cần biết trân trọng những giá trị mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ tiếng Việt, tà áo dài, món ăn truyền thống, phong tục tập quán đến các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Và quan trọng không kém là khả năng truyền tải những giá trị ấy bằng sự chân thành và hành động cụ thể.

- Phóng viên: Nếu gửi một thông điệp tới thế hệ trẻ thông qua việc Nắng Sông Hồng đồng hành với cuộc thi lần này, bà muốn chia sẻ điều gì?

- Bà Đào Thị Ánh Tuyết: Tôi muốn nhắn gửi rằng văn hóa chính là cội nguồn, là bản sắc và cũng là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Trong quá trình hội nhập, chúng ta có thể tiếp nhận những giá trị mới của thế giới, nhưng không vì thế mà quên đi những điều làm nên bản sắc của dân tộc mình.

Tình yêu văn hóa Việt có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: trân trọng tiếng mẹ đẻ, yêu tà áo dài, giữ gìn món ăn truyền thống, tìm hiểu lịch sử, tham gia những trò chơi và lễ hội quê hương, biết lắng nghe câu chuyện của ông bà, cha mẹ.

Với Nắng Sông Hồng, chúng tôi mong muốn xây dựng một điểm đến không chỉ đẹp về cảnh quan, hấp dẫn về dịch vụ, mà còn là nơi văn hóa Việt được gìn giữ, vun trồng và lan tỏa qua từng trải nghiệm. Đặc biệt, bằng các chương trình giáo dục văn hóa dân gian, thực hành làm nông như cấy lúa, trồng cây, chăm rau, bắt cá và các hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh Hà Nội, chúng tôi hy vọng góp thêm một không gian để thế hệ trẻ hiểu truyền thống, trân trọng lao động và yêu thiên nhiên. Nếu mỗi vị khách khi rời nơi đây mang theo thêm một chút hiểu biết, tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc, thì đó chính là giá trị lâu dài mà chúng tôi hướng tới.