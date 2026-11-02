ANTD.VN -Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các khu đất hiện thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn, theo phương thức trả giá lên.

Trong đó, lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích 10.059 m2, giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m². Đây là lô đất có giá khởi điểm cao nhất trong 4 lô được đưa ra đấu giá. Số tiền đặt trước là hơn 2.039 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, cao không quá 100m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 8h30 - 9h ngày 27/11.

Lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8) có diện tích 8.568,1 m2, giá khởi điểm hơn 22.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m². Tiền đặt trước hơn 526 tỷ đồng.

Lô đất được quy hoạch phát triển nhà ở, với tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 10h - 10h30 ngày 27/11.

Bốn lô đất "vàng" Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Công an vào 27/11

Lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) có diện tích 6.446m², giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, tương đương khoảng 325 triệu đồng/m². Tiền đặt trước hơn 418 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ tương ứng 95% và 5%. Công trình được xây dựng tối đa 6 tầng, cao không quá 24m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 14h - 14h30 ngày 27/11.

Lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3 - 9) có diện tích hơn 5.000 m2, giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m². Tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng.

Lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được xây dựng tối đa 10 tầng, cao không quá 40m, hệ số sử dụng đất tối đa 3,99 lần và quy mô dân số tối đa 811 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 15h30 - 16h ngày 27/11.

Theo thông báo, tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm. Người có nhu cầu tham gia phải nộp hồ sơ trực tuyến và hai bộ hồ sơ niêm phong trước 17h ngày 11/11. Thời hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17h ngày 25/11.

Đối với tổ chức tham gia đấu giá, điều kiện bắt buộc là phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của từng dự án. Nhóm công ty mẹ, công ty con hoặc tập đoàn kinh tế có khả năng chi phối hoạt động của nhau chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá đối với một lô đất.

Trường hợp người tham gia là cá nhân, nếu trúng đấu giá phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án. Nếu hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà chưa thành lập tổ chức kinh tế, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy và toàn bộ tiền đặt trước bị tịch thu.

Ngoài ra, trong quá trình đấu giá trực tuyến, người trả giá cao nhất nếu rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Cuối năm 2021, 4 lô đất này từng được TP.HCM tổ chức đấu giá thành công với tổng số tiền trúng đấu giá lên tới 37.346 tỷ đồng. Trong đó, lô 3 - 12 được trả giá 24.500 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần giá khởi điểm. Các lô 3 - 9, 3 - 8 và 3 - 5 lần lượt có mức giá trúng đấu giá 5.026 tỷ đồng, 4.000 tỷ đồng và 3.820 tỷ đồng.

Sau các phiên đấu giá năm 2021, các doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, TP.HCM đã hủy kết quả, thu hồi các khu đất và đưa trở lại kế hoạch đấu giá năm nay.