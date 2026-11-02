Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn

Thực hiện sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát Môi trường về việc tập trung đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả có tổ chức, quy mô lớn liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành trên cả nước, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP HCM đã xác định nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” do đối tượng Nguyễn Hồng Lam cầm đầu với quy mô và số lượng đặc biệt lớn, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lành mạnh của nhiều doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Tang vật thu giữ

Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng thành lập nhiều Công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam sử dụng phương thức thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP HCM.

Đồng thời, tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ: Bỉ.... Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…) để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hằng chục tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ lọt. Xác định hoạt động sản xuất phân bón giả sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân nếu lực lượng công an không kịp thời đấu tranh triệt phá. Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan nhằm làm rõ các nhóm đối tượng cầm đầu, nhóm đối tượng tham gia thực hiện sản xuất, in ấn bao bì và các nơi tiêu thụ…

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ; ngày 29-9, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP HCM đã bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động hoạt động sản xuất phân bón giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ của các đối tượng 98.609 bao phân, tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân giả, các đối tượng khai nhận đã làm giả); Các phương tiện sản xuất, gồm 5 máy ép nhiệt; 3 cân điện tử; 1 máy may bàn; 2 máy may cầm tay; 1 máy chặt bao; 1 máy in date; 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt; 10 CPU; 3 Laptop; 21 trục in bao bì; 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.

Mở rộng điều tra, xác định: các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Đồng thời, móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài để thực hiện sản xuất phân bón giả.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn TP HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các Công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng, gồm Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Các đối tượng liên quan vụ việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật khác.