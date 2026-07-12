Cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết, CEO Bamboo Capital xin lỗi cổ đông

ANTD.VN - Cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 15/7 tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo về việc hủy niêm yết hơn 880 triệu cổ phiếu BCG của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 15/7/2026.

Nguyên nhân hủy niêm yết được HOSE đưa ra là do tổ chức niêm yết chưa thực hiện báo cáo và công bố thông tin các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất), và các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025, bán niên 2025, các kỳ Báo cáo tài chính quý của năm 2025 và quý I/2026.

Ngay sau quyết định này, Tổng giám đốc Bamboo Capital là ông Ng Wee Siong Leonard đã lên tiếng xin lỗi cổ đông.

Ông Ng Wee Siong Leonard được bổ nhiệm CEO Bamboo Capital hồi tháng 8/2025

Cụ thể, trong thư gửi cổ đông, ông Ng Wee Siong Leonard - CEO Bamboo Capital - nói ban lãnh đạo công ty nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc hủy niêm yết cổ phiếu và gửi lời xin lỗi cổ đông.

"Chúng tôi hiểu rằng điều cổ đông quan tâm nhất lúc này không chỉ là nguyên nhân của sự việc mà còn là tình trạng cổ phiếu sẽ như thế nào sau quyết định này", ông Leonard viết.

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết việc hủy niêm yết không đồng nghĩa chấm dứt hoạt động. Ông khẳng định công ty vẫn duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đơn vị thành viên, khoản đầu tư, dự án, hợp đồng đang triển khai... vẫn được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với công ty cũng được pháp luật bảo vệ.

Lý giải nguyên nhân bị hủy niêm yết, ông Leonard cho hay công ty phải đối mặt cùng lúc nhiều khó khăn. Nhân sự cấp cao và khối tài chính kế toán biến động, dẫn tới khối lượng hồ sơ chuyển giao lớn và cần đối chiếu tỉ mỉ, mất thời gian hơn dự kiến. Nhiều hồ sơ phải phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại công ty, do đó cả ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ trong một thời gian.

Bên cạnh đó, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, nhất là xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Việc này đòi hỏi đơn vị kiểm toán độc lập phải rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực, hợp lý của số liệu.

Đến tháng 12/2025, Bamboo Capital mới tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024. Tuy nhiên, việc kiểm toán đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Leonard, ưu tiên cao nhất của công ty trong giai đoạn này là khắc phục tồn tại về công bố thông tin, ổn định sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

"Hy vọng cổ đông nhìn thấy nỗ lực của chúng tôi không chỉ bằng những lời cam kết, mà bằng kết quả cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới", ông viết.

Bamboo Capital được thành lập năm 2011 và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - đầu tư hạ tầng, sản xuất - thương mại, dịch vụ tài chính... Cổ phiếu BCG chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE vào ngày 16/7/2015.

Biến cố ập đến với doanh nghiệp vào tháng 2/2025 khi ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Bamboo Capital bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra các sai phạm theo quy định pháp luật.

Sau biến cố này, cổ phiếu BCG liên tục diễn biến rất tiêu cực. Đồng thời, doanh nghiệp cũng liên tục bị HOSE nhắc nhở vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Đến ngày 9/10/2025, cổ phiếu này đã bị đình chỉ giao dịch do chưa hoàn tất công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Dù chưa công bố báo cáo tài chính, song trong tài liệu họp cổ đông bất thường cuối năm ngoái, ban lãnh đạo ước tính năm 2024 lỗ hợp nhất bằng 20% tổng tài sản, tương đương 8.400 tỷ đồng. Công ty dự tính năm 2025 lỗ sau thuế 1.843 tỷ đồng, sau đó lỗ 300 tỷ và 76 tỷ trong các năm tiếp theo. Công ty kỳ vọng có lãi trở lại vào năm 2028.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết, Tập đoàn đã khoanh vùng tầm ảnh hưởng để bảo vệ các dự án đang hoạt động, cố gắng tháo gỡ đối với dự án khác.

Ngoài BCG, một cổ phiếu cùng hệ sinh thái Bamboo Capital là TCD của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi cũng nhận quyết định hủy niêm yết, cùng thời điểm ngày 15/7/2026.

Nguyên nhân khiến TCD bị hủy niêm yết do công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản đầu tư và công nợ như: Khoản đầu tư 100 tỷ đồng trái phiếu do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios phát hành; khoản đầu tư 117,6 tỷ đồng (giá gốc) vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên; lãi phải thu BCC tại Phải thu ngắn hạn khác và Phải thu dài hạn khác với giá tại ngày 31/12/2025 lần lượt là 557,8 tỷ đồng và 480,5 tỷ đồng.