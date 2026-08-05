Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kim cương, hợp đồng kỳ nghỉ vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, qua các vụ việc liên quan đến PNJ hay buôn lậu kim cương vừa qua, cần đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thậm chí phải siết chặt hơn...

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) phát biểu

Chiều 5-8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại dự thảo luật này là luật đã cắt giảm, đưa 58 ngành, nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người kinh doanh.

Qua thảo luận, đa số ý kiến cho rằng, vấn đề không phải là cố gắng chạy theo chỉ tiêu cắt giảm được bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà quan trọng hơn là cơ cấu lại danh mục này trên cơ sở mức độ rủi ro và yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng; thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm hoặc quản lý bằng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật chuyên ngành.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội góp ý, qua kinh nghiệm quốc tế, chỉ chuyển sang hậu kiểm khi đã đánh giá đúng rủi ro và có công cụ thay thế sẵn sàng. Còn nếu bỏ điều kiện trước, trong khi công cụ thay thế chưa có, sẽ tạo nên nguy cơ.

Dẫn chứng về quy định cấm kinh doanh khí N2O (còn gọi là khí cười, bóng cười) tại dự thảo luận này, đại biểu Lê Hoàng Anh ủng hộ chủ trương cấm kinh doanh khí N2O trong mục đích sử dụng ngoài lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học. Thực tế trong hơn một năm qua, cơ quan công an đã khởi tố 48 vụ với 338 bị can liên quan đến hành vi này, hiện chủ yếu xử lý theo Điều 190 và Điều 191 về hàng cấm.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cách xử lý hiện nay phải áp dụng linh hoạt. Ông phân tích, N2O hiện chưa được xác định là chất ma túy hay tiền chất ma túy. Vì vậy, việc cấm đầu tư kinh doanh chỉ ngăn chặn hoạt động đăng ký kinh doanh hợp pháp, trong khi chưa thể tự động xử lý các hành vi mua bán trái phép.

Đại biểu cũng lưu ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua vào tháng 10 tới, trong khi quy định cấm kinh doanh khí N2O của Luật Đầu tư lại có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Do đó, cần bảo đảm sự thống nhất giữa hai đạo luật.

Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu

Đại biểu Trịnh Xuân An – ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề cập đến một vấn đề thời sự, đó là thời gian gần đây, lĩnh vực kinh doanh vàng và kim cương diễn biến phức tạp.

Qua các vụ việc của PNJ hay kim cương vừa rồi, đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thậm chí loại hình kinh doanh này phải áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn. Hiện trong dự thảo đã quy định kinh doanh vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) nêu vấn đề, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua đã phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo dưới danh nghĩa bán gói nghỉ dưỡng đã bị khởi tố điều tra.

Điểm đáng lo ngại nhất của mô hình này không nằm ở việc cung cấp dịch vụ du lịch mà ở cơ chế huy động một lượng tiền rất lớn của người dân thông qua việc bán trước quyền sử dụng dịch vụ.

“Trong thời hạn từ 10 đến 30 năm, doanh nghiệp có thể thu từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho mỗi hợp đồng, trong khi việc quản lý, sử dụng nguồn tiền này hiện chưa chịu bất kỳ cơ chế kiểm soát chuyên biệt nào. Khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện cam kết hoặc chấm dứt hợp đồng, rủi ro hầu như được chuyển toàn bộ sang phía người tiêu dùng” - đại biểu Huy phân tích.

Từ thực tiễn đó, vị đại biểu đoàn Hưng Yên góp ý, cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên tên thương mại của sản phẩm.

“Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các điều kiện quản lý phù hợp như cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin, hợp đồng mẫu, quyền hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác” - đại biểu Huy phân tích thêm.