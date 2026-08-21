An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở rộng "ngõ khổ" 381 Nguyễn Khang lên 21,5m

0 bình luận
Phú Khánh

ANTD.VN - Sau nhiều năm chờ đợi, nút thắt mặt bằng tại dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (tổng mức đầu tư gần 315 tỷ đồng) đã được tháo gỡ với sự đồng thuận của toàn bộ 103 tổ chức, hộ gia đình. Hàng loạt công trình đang được khẩn trương hạ giải, dọn dẹp mặt bằng sạch để chuyển sang giai đoạn thi công, quyết tâm hoàn thành tuyến đường rộng 21,5m ngay trong năm 2026, xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông kinh niên của khu vực.

16134.jpg
Toàn cảnh công trường mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang nhìn từ trên cao. Nhiều công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ, tạo mặt bằng để triển khai tuyến đường mới. Dự án dự kiến mở rộng mặt đường lên 21,5m, thay cho tuyến ngõ hiện hữu chỉ rộng khoảng 3-5m.
16146.jpg
Những căn nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng ngay cạnh trường tiểu học lần lượt được tháo dỡ. Ngõ 381 Nguyễn Khang nhiều năm là điểm nghẽn giao thông của khu vực Cầu Giấy do lòng đường hẹp nhưng phải gánh lượng phương tiện lớn.
16145.jpg
Máy xúc phá dỡ công trình nằm trong phạm vi dự án. Theo phương án được phê duyệt, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có tổng mức đầu tư khoảng 315 tỷ đồng, nhằm hình thành tuyến đường kết nối từ khu vực Thành Thái đến Nguyễn Khang.
16144.jpg
Một căn nhà đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu từng khiến dự án kéo dài nhiều năm; đến tháng 8/2026, 103 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.
16143.jpg
Sau khi các công trình được hạ giải, khoảng trống lớn dần xuất hiện dọc tuyến 381 Nguyễn Khang. Mặt bằng sạch đang được chuẩn bị để chuyển sang bước triển khai xây dựng tuyến đường theo quy hoạch.
16142.jpg
Máy xúc xử lý đất đá giữa khu dân cư hiện hữu. Việc mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực Cầu Giấy, nơi tuyến đường cũ thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.
16140.jpg
Hàng nghìn mét vuông mặt bằng đang được thu dọn sau khi các công trình được tháo dỡ. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 7.300m², liên quan 103 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
16141.jpg
Những căn nhà cũ bị phá dỡ mở ra phần mặt bằng mới giữa khu dân cư.
16139.jpg
Tuyến 381 Nguyễn Khang sau khi cải tạo sẽ kết nối với phố Thành Thái, đường Nguyễn Khang và cầu Yên Hòa, tăng khả năng liên kết với các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.
16138.jpg
Trong lúc công trường diễn ra, dòng phương tiện vẫn phải lưu thông qua khu vực. Trước khi mở rộng, ngõ 381 Nguyễn Khang có nhiều đoạn chỉ rộng 3-5m, từng được ví là “ngõ khổ” do thường xuyên ùn tắc và hạ tầng xuống cấp.
16137.jpg
Dòng phương tiện trên tuyến đường lớn chạy sát khu vực những căn nhà đã được tháo dỡ. Việc mở rộng 381 Nguyễn Khang được kỳ vọng tạo thêm một hướng kết nối giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.
16136.jpg
Góc flycam ghi lại thời điểm máy xúc phá dỡ một căn nhà nhiều tầng. Phía sau công trình là phần tuyến đã được giải phóng mặt bằng; đây là một trong những bước cuối để hoàn tất mặt bằng phục vụ dự án.
16135.jpg
16135.jpgTừ trên cao, khu vực công trường cho thấy rõ sự thay đổi của không gian đô thị: một bên là tuyến giao thông hiện hữu, bên kia là mặt bằng rộng đang được hình thành sau khi các công trình được tháo dỡ. Sau khi hoàn thành, tuyến đường 381 Nguyễn Khang sẽ có mặt cắt khoảng 21,5m.

.

Tin liên quan

Từ khóa:

#ngõ 381 Nguyễn Khang #mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang #giải phóng mặt bằng #giao thông Cầu Giấy #cầu Yên Hòa

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng