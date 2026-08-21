Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở rộng "ngõ khổ" 381 Nguyễn Khang lên 21,5m

ANTD.VN - Sau nhiều năm chờ đợi, nút thắt mặt bằng tại dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (tổng mức đầu tư gần 315 tỷ đồng) đã được tháo gỡ với sự đồng thuận của toàn bộ 103 tổ chức, hộ gia đình. Hàng loạt công trình đang được khẩn trương hạ giải, dọn dẹp mặt bằng sạch để chuyển sang giai đoạn thi công, quyết tâm hoàn thành tuyến đường rộng 21,5m ngay trong năm 2026, xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông kinh niên của khu vực.