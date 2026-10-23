An ninh năng lượng phải gắn với an ninh mạng

ANTD.VN - Thượng tá, TS. Triệu Mạnh Tùng- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh, hạ tầng năng lượng là một trong những hạ tầng đặc biệt quan trọng, có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột.

Thượng tá, TS. Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh vai trò của an ninh mạng với hạ tầng năng lượng

Ngày 23-10, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với PV GAS tổ chức hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Trong bối cảnh các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực công nghệ thông tin mà đã trở thành yêu cầu quan trọng đối với hoạt động sản xuất, cung ứng và vận hành liên tục.

Thượng tá, TS. Triệu Mạnh Tùng- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh, hạ tầng năng lượng là một trong những hạ tầng đặc biệt quan trọng, có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Nếu hệ thống năng lượng bị tê liệt, nhiều hệ thống khác cũng có thể bị ảnh hưởng, từ thông tin liên lạc đến điều khiển, giám sát và vận hành.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, nguy cơ tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu hiện không còn là vấn đề lý thuyết, mà đã hiện hữu, đòi hỏi các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro và triển khai biện pháp bảo vệ tương xứng.

Thực tế có không ít vụ tống tiền hoặc trả chi phí rất lớn cho tin tặc để khôi phục hoạt động. Vì vậy, đối với vấn đề bảo đảm an ninh mạng cho ngành năng lượng, trước hết phải chủ động nhận diện rủi ro và triển khai các giải pháp bảo vệ tương xứng với quy mô hệ thống.

Do đó, theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng doanh nghiệp cần chủ động nhận diện, ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu; nâng cao năng lực giám sát, ứng phó và khôi phục sau sự cố; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị chuyên môn. Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành công nghiệp (OT) và dữ liệu vận hành cần được bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng hệ thống, ngay từ khâu đầu tư, thiết kế đến tổ chức vận hành.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh, các nguy cơ an ninh mạng đối với hạ tầng năng lượng ngày càng phức tạp, tập trung vào bốn nhóm chính: Khai thác sơ hở từ con người và tài khoản quản trị; lợi dụng kết nối giữa hệ thống công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT); xâm nhập thông qua các kết nối bảo trì, truy cập từ xa; tấn công chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ.

Đồng quan điểm này, ông Vũ Duy Hiền- Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng. Theo ông Hiền, khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, bảo vệ an ninh mạng phải trở thành một phần không thể tách rời của bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền đề xuất ba định hướng trọng tâm: chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Theo ông Hồ Diên Vượng- Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG, đại diện PV GAS, từ tháng 2-2026, căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông đã tác động lớn đến biến động nguồn cung, giá cả và chuỗi cung ứng sản phẩm khí trên toàn cầu. Giá khí tăng trực tiếp đẩy giá thành sản xuất điện và các sản phẩm công nghiệp lên cao, tác động mạnh đến nền kinh tế. Do nguồn khí trong nước không đủ đáp ứng, Việt Nam phụ thuộc vào việc nhập khẩu LNG.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế chịu tác động từ những biến động địa chính trị, phát triển hạ tầng khí và LNG có ý nghĩa đối với việc bổ sung nguồn cung, tăng tính linh hoạt và nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống năng lượng.

Cùng với phát triển hạ tầng, bảo đảm an toàn vận hành, bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu trước các nguy cơ an ninh mạng ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng.