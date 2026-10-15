Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm an ninh mạng cấp thành phố

ANTD.VN - Hà Nội sẽ kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn thành phố, đồng thời xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố...

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 14/10/2026 về triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ củng cố, kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng thành phố; kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn thành phố; phối hợp mở rộng Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia.

Đồng thời xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố Hà Nội; thực hiện công tác giám sát, điều phối, ứng cứu xử lý sự cố (trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu), đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia - Bộ Công an.

Trang bị hệ thống, công cụ chuyên dụng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tối thiểu gồm hệ thống, công cụ rà quét phát hiện lỗ hổng bảo mật; hệ thống, công cụ hỗ trợ điều tra số, ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng…

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai cần tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam”.

Cùng đó, gắn kết công tác bảo đảm an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.