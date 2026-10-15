An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thời sự Chính trị

Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm an ninh mạng cấp thành phố

0 bình luận
Tiến Hưng

ANTD.VN - Hà Nội sẽ kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn thành phố, đồng thời xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố...

an-ninh-mang.jpg
Lực lượng trực chỉ huy tác chiến tại CATP Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 14/10/2026 về triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ củng cố, kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng thành phố; kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn thành phố; phối hợp mở rộng Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia.

Đồng thời xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố Hà Nội; thực hiện công tác giám sát, điều phối, ứng cứu xử lý sự cố (trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu), đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia - Bộ Công an.

Trang bị hệ thống, công cụ chuyên dụng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tối thiểu gồm hệ thống, công cụ rà quét phát hiện lỗ hổng bảo mật; hệ thống, công cụ hỗ trợ điều tra số, ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng…

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai cần tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam”.

Cùng đó, gắn kết công tác bảo đảm an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Tin liên quan

Từ khóa:

#cơ quan chuyên trách về an ninh mạng #Trung tâm an ninh mạng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng