Nữ “đại gia” xăng dầu bị đề nghị đến 18 năm tù

ANTD.VN - Hôm nay (3-11), phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản, In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước, Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) trình bày quan điểm giải quyết vụ án và đưa ra mức án đề nghị cụ thể đối với từng bị cáo. Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) từ 14-15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, từ 2-3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 16-18 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên toà.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên môt công ty xăng dầu tại Vũng Áng) bị đề nghị án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 30-36 tháng tù về “Trốn thuế”.

Với nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, đại diện VKS đề nghị phạt tiền từ 800 triệu - 1 tỷ đồng đối với Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) bị đề nghị xử phạt từ 30-26 tháng tù; Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) từ 24-30 tháng tù; Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) từ 18-24 tháng tù.

Tiếp đến, Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) bị đề nghị phạt tiền từ 1,2- 1,5 tỷ đồng; Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) phạt tiền 1- 1,2 tỷ đồng; Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) phạt tiền 200 - 300 triệu đồng; Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị đề nghị từ 3-6 tháng tù.

Đại diện VKS cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất là 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất11 năm tù đối với các bị cáo còn lại.

Theo VKS, bị cáo Chu Thị Thành có vai trò trò chủ mưu, cầm đầu và phải có mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác. VKS khẳng định, nữ “đại gia” xăng dầu đã trực tiếp chỉ đạo các bị cáo dưới quyền bán hàng không xuất hóa đơn và xuất hóa đơn khống, nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ Bình ổn giá, đồng thời thu lợi bất chính số tiền mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn.

Các bị cáo trong vụ án khi nghe đại viện Viện kiểm sát luận tội.

Đối với nhóm tội phạm xảy ra tại công dầu ở Vũng Áng, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Hà Ngọc Vinh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi, số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn, nhưng chỉ khắc phục được một phần nhỏ giá trị thiệt hại. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” với số tiền 79 tỷ đồng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước nên cần xét xử nghiêm, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đại diện VKS cũng nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; tự nguyện nộp lại hoặc vận động người thân, gia đình nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt, hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án.