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Xác minh vụ nhóm học sinh trường nghề tụ tập đuổi đánh nhau

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K.H

ANTD.VN - Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai bên đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

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16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ.

Tại đây, hai nhóm gồm 16 học sinh khiêu khích, thách thức, dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Qua xác minh ban đầu, 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người và đuổi đánh nhau có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng.

Công an xã tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng người do các trường hợp liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc.

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Từ khóa:

#Thanh thiếu niên gây rối trật tự

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