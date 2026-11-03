Đối tượng bị truy nã về tội 'Làm giả tài liệu...' ra đầu thú

ANTD.VN - Công an TP Hải Phòng vừa vận động đối tượng có lệnh truy nã về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" ra đầu thú.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố Hải Phòng) vận động thành công một đối tượng bị truy nã về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" ra đầu thú sau nhiều năm lẩn tránh.

Đối tượng truy nã Lê Hồng Anh

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện thông tin về đối tượng truy nã Lê Hồng Anh (SN 1991; đăng ký thường trú tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Đối tượng Lê Hồng Anh bị Cơ quan thi hành án, Công an thành phố Hải Phòng phát lệnh truy nã theo Quyết định số 6 ngày 19/2/2014 về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác kiên trì vận động, giải thích chính sách khoan hồng của Nhà nước, vào sáng 2-11-2026, Công an phường Hồng Bàng đã vận động Lê Hồng Anh tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật sau 12 năm trốn truy nã.

Hiện Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.