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Pháp luật

Tạm giữ đối tượng chiếm đoạt 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

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Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh) đã chuyển nhầm số tiền 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm Giám đốc.

Sau khi phát hiện sự việc, chị C đã liên hệ với ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền chuyển nhầm. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết để phối hợp hoàn trả.

Mặc dù biết rõ số tiền trên không phải của mình mà do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Xuân Hưng vẫn tự ý sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định. Chị C nhiều lần liên hệ đề nghị hoàn trả tài sản, Hưng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả cho chị C 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không thực hiện việc hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại được đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

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Từ khóa:

#Chiếm giữ tài sản

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