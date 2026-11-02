Làm rõ vụ việc có dấu hiệu làm nhục người khác từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga (sinh năm 1993), trú tại xã Nội Bài để điều tra về tội “Làm nhục người khác”, xảy ra tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài.

Đối tượng Nga

Xuất phát từ những mâu thuẫn giữa hai chủ cửa hàng bánh tại khu dân cư Kim Anh, xã Nội Bài, Hà Nội đã dẫn đến vụ việc một người bị hất mắm tôm vào người khi đang livestream.

Theo tài liệu xác minh, chị Nguyễn Thị Hồng Nh là chủ cửa hàng bánh Hoàng Nam, còn chị Đinh Thị Kiều Nga là chủ cửa hàng Kiều Nga Bakery, cùng có địa chỉ tại khu dân cư Kim Anh, xã Nội Bài.

Đầu năm 2026, chị Ng nhiều lần bị khách hàng nhầm lẫn với chị Nh. Ngày 16/5/2026, chị Nga đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân để đính chính. Sau đó, hai người gặp nhau tại cửa hàng của chị Ng để trao đổi nhưng không giải quyết được mâu thuẫn. Những tranh luận, lời qua tiếng lại tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội trong nhiều ngày.

Khoảng 22h ngày 18/6/2026, chị Nh đến quán nước Machico gần cửa hàng của chị Nga. Trong lúc livestream trên Facebook, chị Nh đi xuống lòng đường, liên tục hướng camera về phía cửa hàng Kiều Nga Bakery. Cùng thời điểm, chị Nga cũng livestream và theo dõi nội dung phát trực tiếp của chị Nh.

Sau đó, chị Nga lấy một chai mắm tôm từ trong cửa hàng, chạy ra ngoài hất vào người chị Nh. Theo phản xạ, chị Nh ném cốc nước đang cầm trên tay về phía chị Nga nhưng không trúng. Sau khi thực hiện hành vi, chị Nga chạy vào trong cửa hàng, tiếp tục livestream và nói những lời liên quan đến việc vừa hất mắm tôm.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Nh, cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và thu thập tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã mời người liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định chị Nga cố tình hất mắm tôm vào người chị Nh khi người này đang livestream. Sau sự việc, các bài viết và hình ảnh liên quan tiếp tục được đăng tải trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và tâm lý của chị Nh.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội. Mọi tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng đối thoại và các biện pháp đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực nơi công cộng đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.