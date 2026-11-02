Nữ “đại gia” xăng dầu khai lý do chiếm hưởng gần 100 tỷ đồng tiền Nhà nước

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, hôm nay (2-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Liên quan, 22 bị cáo khác cũng bị xét xử về các tội hoặc một trong các tội “Tham ô tài sản”, “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền

Trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử (HĐXX), nữ “đại gia” Chu Thị Thành ban đầu cho rằng Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội “Tham ô tài sản” là chưa phù hợp. Tuy nhiên sau dó, bị cáo lại thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố. Nữ “đại gia” cũng thừa nhận việc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn.

Nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành (bên phải) bị dẫn giải tới phiên tòa.

Trước tòa, bị cáo Chu Thị Thành cho biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Bị cáo là một trong những cổ đông sáng lập, đồng thời giữ chức Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo lời khai của bị cáo Thành, năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Thiên Minh Đức gặp nhiều khó khăn. Cùng thời điểm, giá xăng dầu thế giới liên tục biến động, khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, bị cáo đã tổ chức cuộc họp với các cấp dưới để tìm phương án đẩy mạnh tiêu thụ xăng dầu, hạn chế hàng tồn kho. Tại cuộc họp, một số cấp dưới của Chu Thị Thành đề xuất phương án bán hàng không xuất hóa đơn nhằm tăng lượng hàng tiêu thụ.

Thấy phương án này có thể giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Thành đã đồng ý. "Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng vẫn bán", bị cáo nữ Chủ tịch Thiên Minh Đức khai.

Lý giải về quyết định bán hàng không xuất hóa đơn, bị cáo Thành cho rằng thời điểm đó doanh nghiệp chỉ mong muốn tiêu thụ được hàng hóa để có nguồn tiền duy trì hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ với đối tác. Bị cáo Thành trình bày, đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nếu doanh nghiệp không nhận hàng hoặc thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng sẽ bị đối tác phạt.

Các bị cao trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Do đó, bị cáo mong muốn đẩy nhanh việc bán hàng để có tiền thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tránh phát sinh thêm khó khăn cho công ty nên mới đồng ý để cấp dưới bán hàng không có hóa đơn. Thành khẳng định, bản thân và doanh nghiệp không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) mà chỉ muốn giải quyết hàng tồn kho.

Nữ “đại gia” đã khắc phục toàn bộ hậu quả

Liên quan đến hành vi tham ô tài sản, nữ “đại gia” Chu Thị Thành cho rằng bản thân chưa thật đồng tình với kết luận Viện kiểm sát. Bi cáo trình bày, theo quy định về điều hành giá xăng dầu, việc trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu được thực hiện căn cứ vào các văn bản của cơ quan quản lý và hóa đơn bán hàng. Doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ bán hàng mới xác định được số tiền trích lập và chi sử dụng quỹ.

Ngay sau đó, HĐXX đặt câu hỏi: "Nếu doanh nghiệp bán xăng dầu không xuất hóa đơn thì căn cứ vào đâu để xác định số tiền phải trích lập vào Quỹ Bình ổn xăng dầu?". Bị cáo Thành trả lời việc xác định số tiền trích lập phải căn cứ vào hóa đơn bán hàng.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn: "Nếu bán hàng không xuất hóa đơn thì lấy căn cứ nào để xác định khoản tiền phải trích nộp? Đáp lời, bị cáo thừa nhận: "Không thể căn cứ được, phải chờ xuất hóa đơn mới có căn cứ”.

Sau đó, HĐXX đặt vấn đề việc doanh nghiệp đã bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không thực hiện trích nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có phải là hành vi vi phạm quy định hay không.

Trước câu hỏi này, nữ Chủ tịch Thiên Minh Đức thừa nhận doanh nghiệp đã vi phạm quy định về trích nộp quỹ. Tuy nhiên, bị cáo tiếp tục giải thích việc bán hàng không xuất hóa đơn xuất phát từ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, chứ không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

Nữ Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức (bên phải) cùng đồng phạm.

Trước lời khai này, Thẩm phán Nguyễn Văn Chương (chủ tọa phiên tòa) phân tích, việc doanh nghiệp bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không trích nộp khoản tiền theo quy định chính là hành vi chiếm đoạt tiền của Quỹ Bình ổn xăng dầu.

"Bị cáo bán hàng mà không xuất hóa đơn là bị cáo đang chiếm đoạt tài sản phải trích nộp còn gì nữa", chủ tọa nói và nhấn mạnh dù doanh nghiệp gặp khó khăn vì bất kỳ lý do gì thì khi bán xăng dầu vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp quỹ theo quy định pháp luật. Việc doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ này là hành vi vi phạm và bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau phần phân tích của HĐXX, khi được hỏi có nhận thức được hành vi của mình hay không, bị cáo Thành trả lời: “Có ạ”.

Cũng trong phần xét hỏi, HĐXX làm rõ việc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức mở các tài khoản ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Theo nội dung công bố tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành đã tham ô gần 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và hưởng lợi bất chính 20,6 tỷ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả, nữ Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức cho biết đã nộp gần 100 tỷ đồng. "Bị cáo khắc phục còn dư mấy trăm triệu", nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành khẳng định.