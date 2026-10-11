Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, hẹn đánh nhau tại Hà Nội

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đồng thời làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để tìm đánh nhau tại khu vực xã Thanh Oai, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 22h40 ngày 9-10-2026, tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Phú Lương phát hiện hai nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua xác minh, hai người được xác định là N.D.A (sinh năm 2010, trú tại Hưng Đạo, Hà Nội), là người điều khiển phương tiện và N.B.S (sinh năm 2010, trú tại Tây Mỗ, Hà Nội), ngồi phía sau. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Các đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau bị tổ công tác 141 chặn giữ

Đấu tranh, làm rõ, các đối tượng khai nhận chiều cùng ngày đã mua dao bầu và tuýp sắt để chế tạo 8 cây phóng lợn, nhằm cùng một số đối tượng khác mang đi đánh nhau.

Theo lời khai ban đầu, tối 9-10, nhóm thanh thiếu niên gồm khoảng 8 xe máy, xuất phát từ khu vực nhà hoang thuộc phường Dương Nội, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đến khu vực Cenco 5, xã Thanh Oai, Hà Nội, với mục đích tìm đánh một nhóm đối tượng khác. Tuy nhiên, do không tìm được đối phương, cả nhóm đã giải tán.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, tổ công tác đã dẫn giải N.D.A đến địa điểm cất giấu hung khí tại khu vực Dương Nội, qua đó thu giữ 3 cây phóng lợn có cán dài khoảng 2m, phần dao dài khoảng 24cm.

Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Dương Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm nhằm giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người dân.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.