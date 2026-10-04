Hà Nội: Tuần tra đêm, xử lý hàng chục thanh thiếu niên vi phạm giao thông

ANTD.VN - Trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ trong hơn 3 giờ làm nhiệm vụ của đêm cuối tuần 3-4/10, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Bám tuyến, địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm

Thời gian qua, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối và đêm khuya vẫn diễn biến phức tạp. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện không đủ điều kiện lưu thông không chỉ trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những hành vi nguy hiểm hơn.

CSGT kiểm tra trường hợp hai nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm

Đáng chú ý, từ những vi phạm tưởng chừng đơn lẻ, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, một số trường hợp có thể bị lôi kéo, hoặc tự phát hành vi điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập thành nhóm, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và các phương tiện lưu thông trên đường.

Thực tế công tác của lực lượng chức năng cho thấy, việc kiểm soát các hành vi vi phạm trong nhóm thanh thiếu niên cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa xử lý trực tiếp và phòng ngừa từ sớm. Bên cạnh lực lượng Cảnh sát 141 với hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp có biểu hiện vi phạm, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

Từ đầu năm học mới, công tác kiểm tra, xử lý học sinh điều khiển phương tiện không bảo đảm điều kiện, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm các quy định về giao thông được chú trọng. Đây không chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn cho lứa tuổi học sinh mà còn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn tình trạng vi phạm kéo dài, hình thành thói quen coi thường quy định khi tham gia giao thông.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động nắm tình hình, tổ chức tuần tra vào những khung giờ và địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô… thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm.

Hoạt động tuần tra được triển khai liên tục, tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy tờ phương tiện hoặc có hành vi tự ý thay đổi đặc tính xe. Những biểu hiện điều khiển phương tiện thiếu an toàn, có nguy cơ gây tai nạn cũng được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra.

Nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện, xử lý

Quá trình tuần tra tại đường Trần Quý Kiên, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Khoảng một giờ sau, tại đường Cầu Giấy, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29D2-100.xx, chở theo hai người phía sau. Cả ba người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, người điều khiển được xác định là T.T.K., sinh năm 2002, quê Thanh Hóa; người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Đến khoảng 23h đêm, cũng trên tuyến đường Cầu Giấy, tổ công tác phát hiện anh N.V.V., sinh năm 2007, trú tại Hà Nội, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 30M5-62.xx, chở quá số người quy định. Cả ba người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

"kẹp ba" trên xe máy, ba thiếu nữ bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra

Các trường hợp trên cho thấy những vi phạm được phát hiện không chỉ dừng lại ở việc thiếu trang bị bảo hộ cá nhân mà còn liên quan đến điều kiện điều khiển phương tiện và số người được phép chở. Khi nhiều vi phạm cùng xuất hiện trên một phương tiện, nguy cơ xảy ra tai nạn càng đáng lưu ý, đặc biệt trong điều kiện giao thông ban đêm, tầm nhìn hạn chế và các phương tiện di chuyển với tốc độ khác nhau.

Việc bố trí các tổ công tác tuần tra trực tiếp trên đường, kiểm tra và xử lý tại thời điểm phát hiện vi phạm góp phần kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, đồng thời tạo tính răn đe đối với những trường hợp cố tình không chấp hành quy định.

Phòng ngừa vi phạm từ sớm

Thượng tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, nhất là trong những ngày cuối tuần, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

“Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm phổ biến trong nhóm thanh thiếu niên như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng và các hành vi khác tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo quy định”, Thượng tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.

Một trường hợp nam thanh niên dùng khẩu trang che biển số xe bị phát hiện, xử lý

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, việc tăng cường kiểm tra trong những khung giờ buổi tối, ban đêm, đặc biệt vào dịp cuối tuần, nhằm chủ động phát hiện vi phạm, không để những hành vi nguy hiểm kéo dài hoặc diễn biến phức tạp. Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới mục tiêu không chỉ xử lý từng trường hợp cụ thể mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Chỉ trong một đêm, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng xe nghi có giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp và 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe bằng cách độ pô.

Những con số trên cho thấy việc kiểm tra, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường đã phát hiện nhiều dạng vi phạm khác nhau, từ những lỗi phổ biến đến các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng lớn hơn đến an toàn giao thông. Đặc biệt, hành vi tự ý thay đổi đặc tính phương tiện cần được kiểm soát bởi không chỉ liên quan đến việc chấp hành quy định mà còn có thể tác động đến đặc điểm kỹ thuật, tiếng ồn và khả năng vận hành của xe.

Tất cả các trường hợp đều bị xử lý theo quy định

Tuy nhiên, để hạn chế vi phạm một cách bền vững, bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Phụ huynh cần quan tâm đến việc sử dụng phương tiện của con em, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả của các hành vi vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông số 6 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra đêm, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành các hành vi phức tạp hơn liên quan đến ANTT

Với lực lượng chức năng, việc duy trì tuần tra theo địa bàn, khung giờ trọng điểm, phối hợp trao đổi thông tin và kịp thời xử lý các biểu hiện vi phạm sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Từ những vi phạm được phát hiện trong các đợt tuần tra ban đêm, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý đúng quy định đối với từng trường hợp, mà còn phải chủ động ngăn chặn nguy cơ hình thành những nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện thiếu an toàn, gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Phòng ngừa từ những hành vi nhỏ, xử lý nghiêm các vi phạm ngay khi phát hiện chính là một trong những cách thức góp phần giữ bình yên trên mỗi tuyến đường Hà Nội.