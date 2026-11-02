Nhóm thanh thiếu niên đột nhập nhà thờ trộm cắp tiền công đức

ANTD.VN - Không chỉ đột nhập nhà thờ, nhóm 7 đối tượng liên quan đến 10 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 13-10, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quy Chính, thuộc xóm Trung Chính, xã Vạn An đến Công an xã Vạn An trình báo về việc nhà thờ bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt và lấy trộm khoảng 20 triệu đồng tiền công đức.

Các đối tượng trộm cắp tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường liên quan; đồng thời xác minh dấu vết, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, Công an xã Vạn An đã xác minh, làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Võ Khánh Huy (SN 2008), trú tại xã Quảng Châu; Nguyễn Ngọc Tới (SN 2004), trú tại phường Vinh Hưng; Trần Hoàng Thương (SN 2007), trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; P.T.S (SN 2009), trú tại xã Thiên Nhẫn; Nguyễn Đại Nghĩa (SN 2008), trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; N.N.D. (SN 2009), trú tại xã Kim Liên và P.A.M. (SN 2010), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, bước đầu 7 đối tượng khai nhận thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại Giáo xứ Quy Chính vào các ngày 6-10, 11-10 và 13-10-2026.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng còn liên quan đến 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm 4 vụ trộm tiền công đức và 3 vụ trộm xe máy của người dân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về tội trộm cắp tài sản; thông báo Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đại Nghĩa, N.N.D. về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật khác.