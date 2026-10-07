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Nhận đơn hàng nghi vấn, nam shipper đến thẳng Công an phường trình báo

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Linh Nhi

ANTD.VN - Nhận đơn hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn, nam tài xế shipper nhanh chóng đến trụ sở Công an phường trình báo.

Chiều 29-9, Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh T.H.V (SN 2006) về việc nhận giao một đơn hàng từ phố Nguyễn Chính, phường Hoàng Mai đến phường Kim Liên, TP Hà Nội; nghi ngờ đơn hàng có dấu hiệu bất thường, anh V. đã chủ động đến Công an phường giao nộp.

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Ngô Hoàng Anh và tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định bên trong đơn hàng có thảo mộc khô là ma túy cần sa. Khẩn trương tiến hành xác minh, Công an phường Kim Liên xác định Ngô Hoàng Anh (SN 2005, ở phường Hoàng Mai) là đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Đến ngày 1-10-2026, qua đấu tranh, Ngô Hoàng Anh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp 689,74 gam thảo mộc khô là cần sa.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Hoàng Anh phục vụ điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

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Từ khóa:

#Ma tuý

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