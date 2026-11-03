Khởi tố 7 đối tượng liên quan đến ma túy

ANTD.VN - Trong một tuần, từ ngày 8 đến 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác định công tác công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân, thời gian qua, Công an xã Phú Xuyên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và tập trung phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Cao Cường và Hoàng Thị Nhung.

Chỉ trong một tuần, từ ngày 8 đến 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can theo quy định.

Cụ thể, ngày 8/10, Công an xã bắt Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, trú tại thôn Mỹ Lâm) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,171 g Methamphetamine. Tiếp đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1977, trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Hoàng Thị Nhung (còn gọi là Bé Chấu, sinh năm 1957, cùng trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4,804 g heroin.

Hai đối tượng Lâm Hồng Minh và Tạ Quang Ngọc.

Ngày 12/10, Công an xã bắt Hoàng Đức Nhung (sinh năm 1971, trú tại thôn Cổ Châu) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 13/10, bắt Phan Công Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Phong Triều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,233 g heroin. Ngày 14/10, bắt Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001) và Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004), cùng trú tại thôn Nam Quất, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Ngọc; thu giữ 0,113 g Methamphetamine.

Đối tượng Hoàng Đức Nhung

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án, khởi tố 7 bị can Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Cao Cường, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Đức Nhung, Phan Công Hùng, Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại các Điều 249, 251, 255 và 256a Bộ luật hình sự.

Kết quả trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt, tinh thần không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng Công an xã, đồng thời cũng cho thấy tình hình ma túy vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chủ quan, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp kéo dài.

Trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng đối tượng, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh, đồng thời phát huy được sức mạnh và trách nhiệm của nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa trấn áp tội phạm với quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; không để ma túy tiếp tục gây tổn hại cho gia đình và cộng đồng, từng bước đẩy lùi ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương.