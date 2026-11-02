Trang bị kỹ năng PCCC cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở, ngày 1/11/2026, Công an phường Khương Đình phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn.

Hướng dẫn thực hành sử dụng bình PCCC

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 21/10/2026 của UBND phường Khương Đình, Công an phường đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chương trình huấn luyện, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng thiết thực, phù hợp với yêu cầu công tác tại địa bàn dân cư.

Tại buổi huấn luyện, các học viên được phổ biến những quy định pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, chủ động các biện pháp phòng ngừa và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu. Đặc biệt, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ; tổ chức thoát nạn, cứu người và sơ cứu người bị nạn.

Thông qua nội dung hướng dẫn, lực lượng dân phòng được củng cố kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nhất là trong giai đoạn ban đầu khi đám cháy mới phát sinh. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi lực lượng tại chỗ phải nhanh chóng phát hiện, xử lý đúng cách, đồng thời tổ chức báo cháy và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Với đặc thù địa bàn dân cư đông đúc, công tác PCCC tại phường Khương Đình đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả phương châm chủ động phòng ngừa, lấy người dân làm trung tâm, lấy lực lượng tại chỗ làm nòng cốt trong xử lý ban đầu các sự cố.

Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 13 phổ biến kiến thức cho học viên

Việc tổ chức huấn luyện đồng loạt cho lực lượng dân phòng thuộc 37 tổ dân phố không chỉ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ mà còn góp phần đưa kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC đến gần hơn với từng khu dân cư. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở.

Kết thúc buổi huấn luyện, 100% học viên tham gia nắm vững những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn.

Thông qua hoạt động này, Công an phường Khương Đình tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động trong tham mưu, phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn và trang bị kỹ năng thực tế cho lực lượng cơ sở và người dân.

Mục tiêu đặt ra là mỗi người dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, mỗi tổ dân phố có lực lượng sẵn sàng tham gia xử lý tình huống ban đầu, góp phần xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, giữ gìn môi trường sống an toàn, bình yên trên địa bàn