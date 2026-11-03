Quyết liệt tấn công tội phạm ma túy

ANTD.VN - Xác định công tác phòng, chống ma túy luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ động phát hiện, xử lý tội phạm ma túy

Vĩnh Tuy là địa bàn đô thị đông dân, tập trung nhiều khu chung cư, tuyến giao thông, cơ sở lưu trú, nhà cho thuê và địa điểm kinh doanh dịch vụ. Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội nhưng cũng làm tăng nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng tính ẩn danh, di biến động dân cư, dịch vụ giao hàng và không gian mạng để hoạt động. Vì vậy Công an phường tổ chức nắm tình hình theo từng khu vực, kết hợp tuần tra, quản lý cư trú, phản ánh của nhân dân và dữ liệu nghiệp vụ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Công an phường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cao điểm phòng chống ma túy và xây dựng phường không ma túy.

Thông tin từ Công an phường cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 36 vụ liên quan đến ma túy với 81 đối tượng; trong đó 68 trường hợp bị xử lý hình sự, 12 trường hợp bị xử phạt hành chính, trường hợp còn lại được phân loại, chuyển xử lý theo thẩm quyền. Nhiều loại ma túy, phương tiện và đồ vật liên quan đã được thu giữ. Kết quả trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong phát hiện, xử lý tội phạm liên quan ma túy.

Tang vật bị thu giữ trong một vụ án

Không chỉ tập trung vào việc bắt giữ, xử lý, Công an phường đặc biệt chú trọng quản lý người nghiện trên địa bàn, bởi phải giảm cầu thì mới giảm cung. Số liệu từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/10/2026 cho thấy đơn vị đang quản lý 40 người nghiện ma túy, 3 người sử dụng trái phép chất ma túy và 26 người thuộc diện quản lý sau cai. Trong kỳ, 43 trường hợp được đề nghị hoặc hướng dẫn xác định tình trạng nghiện; 20 người chuyển cai nghiện tự nguyện tại cơ sở, 22 người được lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc và 1 người chuyển sang hình thức quản lý hoặc điều trị khác.

Đối với cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, mới có 1 trường hợp đủ điều kiện, đăng ký cai nghiện tại cộng đồng. Kết quả này cho thấy việc vận động chỉ hiệu quả khi đi kèm dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, việc làm, sự đồng hành của gia đình và cơ chế theo dõi rõ ràng. Trên địa bàn chưa có đầu mối cung cấp trọn gói các dịch vụ nên việc hình thành mạng lưới chuyển gửi đến cơ sở đủ điều kiện là yêu cầu cấp thiết.

Đáng chú ý, Công an phường đã thực hiện 37 lượt gặp gỡ, quản lý, giáo dục; tổ chức 37 hoạt động tư vấn với 133 lượt người tham gia, trong đó 5 người được hỗ trợ y tế, 93 lượt được tư vấn tâm lý, 93 lượt được hỗ trợ học nghề, 12 người được giới thiệu việc làm và 14 người có việc làm hoặc sinh kế ổn định. Ký cam kết với 26 gia đình tham gia kế hoạch quản lý, hỗ trợ.

Bên cạnh đó Công an phường tranh thủ sự ủng hộ của 36 tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền và chuyển tin. Đây là mạng lưới gần dân, có khả năng phát hiện sớm biến động về cư trú, việc làm và dấu hiệu tái sử dụng của người nghiện. Việc phối hợp được thực hiện đúng chức năng, tôn trọng quyền riêng tư, không kỳ thị và không công khai thông tin nhạy cảm.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: “Phòng, chống ma túy phải được thực hiện từ sớm, từ xa và ngay tại từng địa bàn dân cư. Mỗi Tổ công tác phải nắm chắc tình hình, chịu trách nhiệm đến cùng về phần việc được giao; số liệu phải đúng, hồ sơ phải liền mạch. Người nghiện phải được quản lý theo pháp luật, đồng thời được tạo cơ hội điều trị, học nghề, việc làm và tái hòa nhập. Đổi mới phải tạo ra chuyển biến có thể kiểm tra, đánh giá, không chạy theo số lượng văn bản hoặc hình thức tuyên truyền”.

Một đối tượng liên quan ma túy bị Công an phường bắt giữ

Theo phân công, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm chủ trì công tác chuyên môn và đấu tranh tội phạm ma túy. Tổ Cảnh sát khu vực quản lý địa bàn, cư trú, hoàn cảnh gia đình và phối hợp rà soát các diện quản lý. Tổ An ninh nắm tình hình tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trên không gian mạng. Tổ Cảnh sát trật tự tuần tra địa bàn công cộng. Tổ Tổng hợp theo dõi tiến độ, kiểm tra căn cứ pháp lý, đối chiếu số liệu và tham mưu báo cáo.

Giải pháp trọng tâm được nghiên cứu là mô hình “Năm liên kết - một kế hoạch cá nhân - một đầu mối quản lý ca”. Năm liên kết gồm quản lý nhà nước; y tế và cai nghiện; tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội; gia đình và cộng đồng; học nghề và việc làm. Mỗi người có kế hoạch cá nhân thể hiện nhu cầu, mức độ nguy cơ, dịch vụ, lịch theo dõi, dấu hiệu cảnh báo và tiêu chí hoàn thành. Một đầu mối kết nối thông tin xuyên suốt nhưng không làm thay chuyên môn của cơ sở cung cấp dịch vụ.

Đơn vị hướng tới xây dựng bản đồ nguy cơ theo ô địa bàn trên hệ thống được phép sử dụng, tổng hợp vụ việc, điểm nguy cơ, biến động cư trú và phản ánh của nhân dân. Dữ liệu được cập nhật một lần, khai thác theo phân quyền và có cảnh báo mốc thời gian. Công nghệ hỗ trợ nhận diện và kiểm tra tiến độ; quyết định xử lý vẫn phải do người có thẩm quyền xem xét trên cơ sở hồ sơ và pháp luật.

Không chỉ tập trung vào đấu tranh, bắt giữ, Công an phường đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền với phương châm “Một nội dung pháp luật - nhiều kênh tiếp cận - một đầu mối kiểm chứng”, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với nhóm liên lạc tổ dân phố, trang thông tin chính thống, mã QR và tài liệu ngắn. Nội dung tập trung vào ma túy mới, thủ đoạn mua bán qua mạng, kỹ năng phòng ngừa cho thanh thiếu niên, trách nhiệm gia đình và cách cung cấp tin an toàn.

Theo Chỉ huy Công an phường, xây dựng phường không ma túy đòi hỏi kết hợp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại. Kết quả phải được đo cả bằng số vụ phát hiện và tỷ lệ người tiếp cận dịch vụ, duy trì điều trị, hoàn thành chương trình, không tái sử dụng, có việc làm, ổn định gia đình. Mỗi số liệu phải có tài liệu kiểm chứng; mỗi trường hợp phải có người theo dõi; mỗi khó khăn phải gắn với nhiệm vụ và thời hạn khắc phục.

Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng đối tượng, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh, đồng thời phát huy được sức mạnh và trách nhiệm của nhân dân, chủ động đổi mới cách làm, đấu tranh gắn với phòng ngừa, quản lý gắn với phục hồi, dữ liệu gắn với trách nhiệm và cộng đồng tham gia đúng vai trò, từng bước đẩy lùi ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân.