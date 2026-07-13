Xử phạt hành chính doanh nghiệp đa cấp Liên kết Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam với số tiền 150 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định công ty đã có những hành vi vi phạm sau: Không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, công ty cũng không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Lô C16/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp.

Website của Công ty cho biết, Công ty đã có lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển. Công ty phân phối 22 sản phẩm, trong đó chủ yếu là các loại hóa mỹ phẩm.

Tại báo cáo thường niên năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, tính đến hết năm 2025, trên cả nước có 15 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Cũng trong năm này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính trên 1,3 tỷ đồng.