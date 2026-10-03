Xóa "mầm họa” từ mỗi khu dân cư

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) phối hợp tổ chức phát động thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm, góp phần giữ bình yên ngay từ địa bàn cơ sở.

Ngày 2-10, Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) tham mưu UBND phường phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động thi đua tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại úy Nguyễn Quang Anh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin, phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả nghiêm trọng từ việc tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, từ những vụ việc thực tế, cán bộ Công an nhấn mạnh, một khẩu súng, viên đạn hay vật liệu nổ được lưu giữ trái phép trong cộng đồng đều tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người và an ninh, trật tự. Bởi vậy, việc chủ động phát hiện, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm và tai nạn đáng tiếc.

Công an phường tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp

Một trong những nội dung trọng tâm được Công an phường Phúc Lợi triển khai là phát huy vai trò của Cảnh sát khu vực, cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân.

Theo đó, cán bộ Công an bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, rà soát các trường hợp có nguy cơ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định pháp luật, từ đó tự giác giao nộp những loại vũ khí đang lưu giữ và tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Việc vận động giao nộp được xác định không tách rời công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Mỗi thông tin từ cơ sở, mỗi trường hợp người dân tự giác giao nộp đều góp phần loại bỏ một nguy cơ mất an toàn, giúp lực lượng Công an chủ động hơn trong quản lý địa bàn và phòng ngừa vi phạm.

Tại Hội nghị, Công an phường Phúc Lợi cũng tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp. Đây không chỉ là kết quả của công tác tuyên truyền mà còn cho thấy sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi đề nghị các lực lượng, cán bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đưa nội dung phòng ngừa, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Công an phường Phúc Lợi khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Đối với vật nghi là bom, mìn hoặc vật liệu nổ, tuyệt đối không tự ý di chuyển, tháo dỡ mà phải báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý an toàn.

Từ một hội nghị phát động, mục tiêu được đặt ra không chỉ dừng ở việc thu hồi thêm một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức “không giữ, không sử dụng, không tiếp tay” trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Qua đó, phong trào thi đua “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực từ cơ sở, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng an toàn, văn minh, bình yên.