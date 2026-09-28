Khi phong trào “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng trách nhiệm và sự tận tâm

ANTD.VN - “Làm Công an ở cơ sở, chúng tôi luôn xác định mỗi lần tiếp xúc với nhân dân là một lần thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Có những việc rất nhỏ, nhưng nếu mình có mặt đúng lúc, làm đúng trách nhiệm thì với người dân lúc ấy lại là điều rất lớn”, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội), chia sẻ sau khi đơn vị nhận được lá thư cảm ơn của một nữ lái xe gặp tai nạn trên địa bàn…

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ về việc triển khai phong trào “Ba nhất” thời gian qua, Trung tá Đỗ Hữu Phúc rất tâm đắc, bởi “Ba nhất” đã thấm nhuần đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, trong từng mặt công tác, từng buổi xuống địa bàn và ngay cả trong từng câu chuyện với nhân dân. “Với cán bộ, chiến sĩ Công an phường, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn không phải là việc gì cần đao to búa lớn. Đó là trách nhiệm, là công việc hàng ngày. Nhưng qua mỗi vụ việc, chúng tôi luôn nhắc nhau phải làm sao để người dân cảm nhận được sự gần gũi, tận tình và tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an”, Trưởng Công an phường Phúc Lợi chia sẻ.

Với những người làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, đó có thể chỉ là một vụ việc bình thường trong hàng trăm, hàng nghìn tình huống phát sinh mỗi ngày. Nhưng với người gặp nạn, sự xuất hiện kịp thời của lực lượng Công an tại thời điểm hoang mang, lo lắng lại là một sự động viên rất lớn.

Thiếu tá Trần Thanh Bình, CAP Phúc Lợi tại buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn tại các khu dân cư trên địa bàn

Có mặt khi người dân cần

Khoảng 9h ngày 16-7, thời điểm trên địa bàn có mưa lớn, chị Đỗ Thị Khánh Linh, sinh năm 1996, trú tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển ô tô Toyota Yaris màu trắng lưu thông trên tuyến đường Đê Vàng. Do ảnh hưởng của thời tiết, phương tiện mất lái và tự va vào tường phân cách. Vụ việc khiến người điều khiển phương tiện không khỏi hoảng hốt, lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ Công an phường Phúc Lợi gồm các đồng chí Nguyễn Thanh Vinh, Nguyễn Gia Hải Phong và Nguyễn Cảnh Lâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo đúng quy định, các cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn người dân xử lý tình huống, hỗ trợ người điều khiển phương tiện ổn định tâm lý và hoàn thiện những thủ tục cần thiết. Đó là những công việc tưởng như rất đỗi bình thường đối với lực lượng Công an, nhưng trong thời điểm người dân gặp sự cố, sự bình tĩnh, trách nhiệm cùng từng lời hướng dẫn cụ thể lại có ý nghĩa đặc biệt. Bởi khi một vụ tai nạn xảy ra, người dân không chỉ cần một lực lượng đến lập biên bản hay xử lý hiện trường. Họ cần được bảo vệ, được hướng dẫn và hơn hết là cảm nhận rằng mình không đơn độc khi gặp sự cố.

Phong trào “Ba nhất” thấm nhuần trong từng hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ CAP Phúc Lợi

Nhớ lại thời điểm xảy ra tai nạn, chị Đỗ Thị Khánh Linh cho biết, mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến chị gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sau cú va chạm, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, trong khi bản thân chị vừa sợ hãi, vừa bối rối vì không biết phải xử lý sự việc như thế nào giữa thời tiết mưa lớn. “Lúc đó tôi thực sự rất hoảng, xe thì hỏng nặng, bản thân lại ở trong tình huống hoàn toàn bất ngờ nên không biết phải làm gì. Giữa lúc đang bối rối và lo lắng nhất thì các anh Công an có mặt, hướng dẫn, hỗ trợ tôi từng việc. Sự giúp đỡ ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”, chị Linh chia sẻ.

Với chị Linh, sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi khi ấy không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn là một sự động viên tinh thần rất lớn. “Trong lúc mình đang hoang mang nhất, có các anh Công an đến hỗ trợ, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Các anh rất tận tình, nhẹ nhàng, hướng dẫn từng việc và không hề có thái độ khó chịu hay phiền hà. Tôi nghĩ nếu không có sự giúp đỡ kịp thời ấy, lúc đó tôi sẽ còn hoảng loạn hơn rất nhiều”, chị Linh nói.

Với niềm biết ơn chân thành, ngày 20-7, chị Đỗ Thị Khánh Linh viết thư cảm ơn gửi đến các chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi. Trong thư, nữ công dân bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp cùng thái độ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ. Một lá thư, với người ngoài có thể chỉ là lời cảm ơn. Nhưng với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở cơ sở, đó lại là sự ghi nhận quý giá đối với công việc họ đang làm.

“Ba nhất” bắt đầu từ những điều gần dân nhất

Phong trào “Ba nhất” trong Công an nhân dân hướng tới xây dựng lực lượng kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất. Những nội dung lớn của phong trào, khi đi vào thực tiễn, không nhất thiết phải được thể hiện bằng những việc làm lớn lao. Đôi khi, “gần dân nhất” bắt đầu từ việc cán bộ Công an có mặt nhanh hơn một chút khi người dân cần. Là một lời hỏi thăm khi người dân đang bối rối. Là sự kiên nhẫn hướng dẫn một người chưa hiểu quy trình. Là thái độ ứng xử chuẩn mực trong từng cuộc tiếp xúc. Và cũng có thể đơn giản là việc không để một người gặp nạn phải tự xoay xở giữa hiện trường khi họ đang mất bình tĩnh. Từ một vụ tai nạn giao thông trên đường Đê Vàng, hình ảnh ấy được thể hiện một cách tự nhiên. Đó cũng chính là cách những giá trị của phong trào “Ba nhất” được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống.

Đối với Công an phường Phúc Lợi, câu chuyện này càng có ý nghĩa trong bối cảnh lực lượng Công an cơ sở đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ, trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là mục tiêu để người dân thường xuyên tìm đến khi có sự cố, khi cần được hướng dẫn, bảo vệ và hỗ trợ. Vì vậy, chất lượng của lực lượng Công an cơ sở đôi khi được người dân cảm nhận từ chính những khoảnh khắc rất ngắn: một cuộc điện thoại được tiếp nhận, một cán bộ có mặt đúng lúc, một vụ việc được giải quyết tận tình.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc cho rằng, lá thư cảm ơn của người dân là sự động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực trong công tác. “Chúng tôi luôn xác định, sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo rất quan trọng đối với hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự nhắc mình làm tốt nhiệm vụ ngay từ những việc nhỏ nhất”, Trung tá Đỗ Hữu Phúc chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn và lá thư cảm ơn đầy xúc động của chị Đỗ Thị Khánh Linh

Từ góc nhìn đó, một vụ việc được giải quyết đúng quy định mới chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ. Điều quan trọng hơn là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người dân có được tôn trọng, hướng dẫn và hỗ trợ hay không. Bởi pháp luật tạo nên khuôn khổ của công tác Công an, còn thái độ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lại góp phần tạo dựng niềm tin. Một người dân gặp nạn được giúp đỡ hôm nay có thể sẽ kể lại câu chuyện ấy cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Từ một hành động nhỏ của một vài cán bộ, chiến sĩ, hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân được lan tỏa rộng hơn. Đó là cách niềm tin được xây dựng - không phải trong một ngày, mà từ nhiều cuộc tiếp xúc, liên tiếp vụ việc và hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trên từng địa bàn.

Lá thư của chị Đỗ Thị Khánh Linh vì thế không chỉ là lời cảm ơn dành cho 3 cán bộ Công an đã trực tiếp hỗ trợ mình. Đó còn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở. Và từ một câu chuyện nhỏ, tinh thần “Ba nhất” hiện lên thật gần gũi: kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, trung thành với lý tưởng phục vụ nhân dân và gần dân bằng chính những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Chính từ những điều bình dị như vậy, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ” được bồi đắp, để mỗi khi người dân cần, họ có thể tin rằng phía sau mình luôn có những người sẵn sàng có mặt, trách nhiệm và tận tâm.