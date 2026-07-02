Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Duy Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Về đại biểu Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, Giám đốc các Bệnh viện Công an…

Lãnh đạo Bộ Công an đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thực hiện chương trình công tác, hôm nay, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 01 năm tổ chức Công an địa phương 02 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới; đồng thời, tiếp tục nhìn nhận lại, đánh giá tình hình và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm để toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) quyết tâm phấn đấu hoàn thành được các mục tiêu, yêu cầu đề ra cho cả năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quán triệt phương châm của Đảng: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi, đến chốn - đo lường bằng kết quả”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiến tạo, phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Đồng thời đóng góp tích cực trong thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng và tiền đề cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo…

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật, thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.