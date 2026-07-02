Đoàn Đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhân dịp Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, sáng 2-7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trụ sở Bộ Công an.

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thành kính dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng; nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước nhiều đề án lớn, quan trọng; xây dựng các thế trận liên hoàn, chặt chẽ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cao nhất để phát triển đất nước; đồng thời thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm và tăng trưởng "02 con số”.

Đoàn đại biểu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm với khẩu hiệu hành động “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự. Góp phần xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, một nền kinh tế năng động, một xã hội phát triển toàn diện, một đất nước Việt Nam hòa bình, giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.