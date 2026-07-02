Tận tình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ, nối dài hành trình tri ân

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân các gia đình liệt sỹ đã có mặt tại điểm thu nhận. Trong số đó có nhiều người tuổi đã ngoài 80, 90, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, Công an phường Láng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình từng khâu, từ tiếp đón, hoàn thiện hồ sơ đến hỗ trợ di chuyển, lấy mẫu và chăm sóc sức khỏe sau khi hoàn thành.
Trước điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, lực lượng Công an cùng các đơn vị phối hợp luôn túc trực, hỗ trợ, giúp đỡ các cụ cao tuổi, ưu tiên tiếp nhận đối với những trường hợp sức khỏe yếu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng tổ chức quy trình khoa học, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm chính xác, an toàn trong từng khâu lấy mẫu.
Sau khi hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN, lực lượng Công an phối hợp các nhân viên y tế đã gửi tặng những suất quà gồm bánh, sữa và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những gia đình đã có người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không chỉ tổ chức tốt tại điểm thu nhận, Công an phường Láng còn bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện trực tiếp đến đón những thân nhân liệt sỹ cao tuổi, khó khăn trong việc đi lại từ nhà đến địa điểm lấy mẫu và đưa các cụ trở về sau khi hoàn thành. Sự tận tình, chu đáo ấy đã để lại nhiều xúc động đối với các gia đình chính sách.
Có mặt từ sáng sớm, cụ Trần Thị Sào (94 tuổi, trú tại phường Láng) được người thân đưa đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm lại người em trai ruột là liệt sỹ Trần Văn Hoành, hy sinh trên chiến trường năm 1968. Dù tuổi đã cao, việc di chuyển không còn thuận tiện, đôi bàn tay run run nhưng cụ vẫn kiên trì tham gia lấy mẫu với niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ, gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được thông tin về người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Hình ảnh người chị tóc bạc trắng lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu, ánh mắt vẫn chất chứa niềm mong ngóng về người em trai chưa một lần được trở về quê hương, đã khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Đó cũng là tâm nguyện chung của nhiều gia đình liệt sỹ tham gia chương trình lần này.
Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Những cử chỉ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng, từ việc đón đưa, dìu đỡ các cụ già, hướng dẫn chu đáo từng thủ tục đến những phần quà nhỏ sau khi lấy mẫu đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ", đồng thời tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho các gia đình liệt sỹ trên hành trình tìm lại danh tính người thân sau nhiều năm xa cách.