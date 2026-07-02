Tận tình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ, nối dài hành trình tri ân

ANTD.VN - Dù thời tiết sáng 2-7, tại Hà Nội liên tục thay đổi, lúc nắng gắt, lúc xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, nhưng tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công, không khí của buổi thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ vẫn diễn ra khẩn trương, chu đáo và đầy nghĩa tình. Công an phường Láng, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN cho 58 trường hợp là thân nhân liệt sỹ, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Rất đông thân nhân liệt sỹ đến điểm tiếp nhận mẫu ADN được tổ chức tại Trường THCS Thành Công

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân các gia đình liệt sỹ đã có mặt tại điểm thu nhận. Trong số đó có nhiều người tuổi đã ngoài 80, 90, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, Công an phường Láng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình từng khâu, từ tiếp đón, hoàn thiện hồ sơ đến hỗ trợ di chuyển, lấy mẫu và chăm sóc sức khỏe sau khi hoàn thành.

Cụ Trần Thị Sào (94 tuổi, trú tại phường Láng) được người thân đưa đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm lại người em trai ruột là liệt sỹ Trần Văn Hoành, hy sinh trên chiến trường năm 1968.



Tất cả các trường hợp thân nhân liệt sỹ đều được các CBCS hỗ trợ tận tâm, chu đáo

Công an phường Láng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình từng khâu, từ tiếp đón, hoàn thiện hồ sơ đến hỗ trợ di chuyển, lấy mẫu và chăm sóc sức khỏe sau khi hoàn thành.

Qua rà soát, phường Láng có 58 trường hợp liệt sỹ chưa xác định được thông tin

Trước điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, lực lượng Công an cùng các đơn vị phối hợp luôn túc trực, hỗ trợ, giúp đỡ các cụ cao tuổi, ưu tiên tiếp nhận đối với những trường hợp sức khỏe yếu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng tổ chức quy trình khoa học, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm chính xác, an toàn trong từng khâu lấy mẫu.

Các thân nhân liệt sỹ được đối chiếu thông tin để đảm bảo chính xác nhất

Các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu

Công an phường Láng chuẩn bị chu đáo các suất bánh, sữa, chăm sóc sức khoẻ cho các thân nhân liệt sỹ

Sau khi hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN, lực lượng Công an phối hợp các nhân viên y tế đã gửi tặng những suất quà gồm bánh, sữa và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những gia đình đã có người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ tổ chức tốt tại điểm thu nhận, Công an phường Láng còn bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện trực tiếp đến đón những thân nhân liệt sỹ cao tuổi, khó khăn trong việc đi lại từ nhà đến địa điểm lấy mẫu và đưa các cụ trở về sau khi hoàn thành. Sự tận tình, chu đáo ấy đã để lại nhiều xúc động đối với các gia đình chính sách.

Có mặt từ sáng sớm, cụ Trần Thị Sào (94 tuổi, trú tại phường Láng) được người thân đưa đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm lại người em trai ruột là liệt sỹ Trần Văn Hoành, hy sinh trên chiến trường năm 1968. Dù tuổi đã cao, việc di chuyển không còn thuận tiện, đôi bàn tay run run nhưng cụ vẫn kiên trì tham gia lấy mẫu với niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ, gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được thông tin về người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cụ Nguyễn Hữu Phong (SN 1938, trú tại phường Láng), được CBCS hỗ trợ phương tiện đưa về nhà an toàn sau khi lấy mẫu

Hình ảnh người chị tóc bạc trắng lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu, ánh mắt vẫn chất chứa niềm mong ngóng về người em trai chưa một lần được trở về quê hương, đã khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Đó cũng là tâm nguyện chung của nhiều gia đình liệt sỹ tham gia chương trình lần này.

Cụ Nguyễn Hữu Phong đến điểm thu nhận mẫu với mong mỏi tìm được người em trai là Liệt sỹ Nguyễn Minh Tiến, hy sinh tại chiến trường miền Nam

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Những hình ảnh đẹp ghi nhận sáng 2-7

Những cử chỉ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng, từ việc đón đưa, dìu đỡ các cụ già, hướng dẫn chu đáo từng thủ tục đến những phần quà nhỏ sau khi lấy mẫu đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ", đồng thời tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho các gia đình liệt sỹ trên hành trình tìm lại danh tính người thân sau nhiều năm xa cách.