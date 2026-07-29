Xảy ra hai vụ đánh bom xe ở thành phố cảng Odessa của Ukraine

ANTD.VN - Ngày 28-7, hai chiếc ô tô đã phát nổ tại hai địa điểm riêng biệt ở thành phố cảng Odessa của Ukraine. Các vụ đánh bom được cho là nhắm vào một sĩ quan cấp cao trong quân đội và một nhân viên tình báo.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Odessa. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào sáng sớm 28-7 gần một tòa nhà dân cư, khi nạn nhân 49 tuổi khởi động xe, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chất nổ có thể được giấu bên trong hốc bánh trước ở phía người lái xe.

Theo truyền thông địa phương, người lái xe là Vyacheslav Sazonov, một sĩ quan cấp cao trong Hải quân Ukraine. Ông bị thương nhưng may mắn sống sót sau vụ tấn công. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã mở cuộc điều tra hình sự và đang xem xét sự việc là một “vụ tấn công khủng bố”.

Sau đó cùng ngày, chiếc xe ô tô thứ hai phát nổ khi đang lưu thông trên một tuyến phố trung tâm. Vụ nổ đã khiến người lái xe thiệt mạng tại chỗ, trong khi người phụ nữ đi cùng bị thương, cảnh sát cho biết. Người thiệt mạng được cho là Ruslan Otsebrik, một nhân viên của SBU. Danh tính của người phụ nữ bị thương chưa được công bố.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy vụ đánh bom được thực hiện theo cách tương tự như vụ đầu tiên, với chất nổ được cài bên trong hốc bánh trước phía người lái.

Cho đến nay, chưa có ai nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom. Nhà chức trách Ukraine chưa đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về các vụ tấn công và liệu chúng có liên quan đến nhau hay không.