Iran bất ngờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông

ANTD.VN - Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả đây là một nỗ lực “tấn công bất ngờ”.

Ảnh minh họa: India Today

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin Axios rằng các tên lửa nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan. Trong khi đó, CENTCOM không nêu rõ mục tiêu hoặc đề cập đến Jordan, chỉ nói rằng các tên lửa đã được nhắm vào lực lượng Mỹ “đồn trú tại Trung Đông”.

“Vào lúc 17h45 (giờ miền Đông nước Mỹ) chiều nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong một nỗ lực tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông”, CENTCOM cho biết hôm 28-7.

CENTCOM khẳng định, tất cả tên lửa đang bay tới đã bị đánh chặn thành công, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ duy trì “cảnh giác và ở trạng thái sẵn sàng cao”.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 90 phút, được Nhà Trắng mô tả là “tích cực và hiệu quả”, mặc dù rất ít chi tiết được công bố.

Vụ việc đánh dấu cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Iran nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tạm ngừng các cuộc không kích của Mỹ vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm thứ Sáu tuần trước.

Ngày 27-7, ông Trump cho biết Washington và Tehran đang tham gia vào các cuộc đàm phán “rất thân thiện”, nhưng cảnh báo rằng Mỹ có thể quay trở lại “hành động quân sự mạnh mẽ” nếu ngoại giao thất bại. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, ông đã đình chỉ những cuộc ném bom để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục, đồng thời đe dọa sẽ “đánh cho Iran tơi tả” nếu không đạt được thỏa thuận.

Những cuộc thảo luận được cho là tập trung vào việc mở lại Eo biển Hormuz và khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran đã phủ nhận việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington, nói rằng họ chỉ liên lạc với Oman về các thỏa thuận cho tuyến đường thủy quan trọng này.