Động đất Nhật Bản: Hai người thiệt mạng trong vụ nổ gây sập trung tâm thương mại Aeon

ANTD.VN - Chính quyền địa phương cho biết, 2 phụ nữ đã được xác nhận thiệt mạng và một phụ nữ khác được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, vài giờ sau vụ nổ làm rung chuyển trung tâm mua sắm Aeon trên đảo Kyushu, Nhật Bản, sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter ngày 28-7.

Tòa nhà Aeon bị sập

Theo một nguồn tin chính phủ, vụ nổ sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào khoảng 16h27, được cho là do rò rỉ khí gas. Trước đó, chính quyền tỉnh cho biết có 10 người vẫn mất tích tại hiện trường.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được điều động tham gia hoạt động cứu hộ tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở Kashima. Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết khoảng 3.600 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được huy động trên khắp khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Công ty Aeon, đơn vị điều hành trung tâm thương mại, cho biết vụ nổ xảy ra sau khi nhân viên và khách hàng đã được sơ tán khỏi trung tâm mua sắm sau trận động đất mạnh.

Theo cảnh sát, khoảng 200 người đã thoát ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai cho biết, có thể nhiều người khác vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà sau khi tầng hai bị sập.

Người phát ngôn của Aeon tại trụ sở chính ở Chiba, phía đông Tokyo, cho biết người phụ trách đã báo cáo rằng mọi người đã được sơ tán.

Lực lượng cứu hộ tại tòa nhà Aeon bị sập một phần trong trận động đất

Trần và tường tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto bị sập, để lộ khung thép của tòa nhà, trong khi mảnh vỡ vương vãi khắp trung tâm mua sắm.

Một người đàn ông 44 tuổi, chủ một tiệm làm tóc gần đó, cho biết ông nghe thấy một tiếng động lớn, nghe giống như tiếng một chiếc xe lớn va chạm . "Tôi nhìn thấy một cột khói trắng ngay sau vụ nổ" - ông nói.

Trận động đất tại tỉnh Kumamoto cũng khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Chính quyền đang gấp rút đánh giá mức độ thiệt hại khi có nhiều tòa nhà đổ sập, hỏa hoạn, mất điện và gián đoạn giao thông.